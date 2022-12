Legame Hunziker-Autieri: Trussardi fa chiarezza (e Michelle ironizza)

Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno scelto di andare in vacanza insieme: per questi ultimi giorni del 2022 sono tante le vip che si stanno spostando, chi al mare o in montagna. La Hunziker e la Autieri hanno optato per l’Alta Badia sulle Dolomiti, un grande classico sulla neve. Naturalmente sono presenti le famiglie, così come Tomaso Trussardi, che ha anche ripreso in video entrambe, ironizzando sul loro legame.

Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme sulla neve: l’ironia di Tomaso Trussardi

Con delle stories condivise su Instagram, Tomaso Trussardi ha voluto commentare in modo ironico la presunta distanza tra Michelle Hunziker e Serena Autieri, in realtà grandi amiche da diversi anni. “Ciao, Serena, tutto bene? Dunque, la tua frequentazione con Michelle è a posto? Io ho fatto di tutto per farvi litigare e non ci sono riuscito”, ha rivelato Trussardi, facendo riferimento alle indiscrezioni lette sui giornali.

In seguito è stata la volta di Michelle Hunziker: “Quindi? La tua frequentazione con Serena è a posto, è salva? Sono riuscito a fluidificare la situazione?”. Un momento di assoluta simpatia, che ha anche smorzato la tensione che si era creata. La Hunziker ha già condiviso il Natale insieme al suo ex, e ora è la volta di Capodanno, almeno così parrebbe.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, come è nato l’equivoco su Tomaso Trussardi

Per comprendere appieno il motivo del video condiviso da Tomaso Trussardi bisogna fare un passo indietro a qualche settimana fa. La Hunziker e la Autieri non hanno mai nascosto il profondo legame che hanno costruito negli anni, ma si vociferava di una “spaccatura” a causa di Tomaso Trussardi, colpevole di averle fatte allontanare.

Nulla di più falso. “La maretta è una fake news”. La gag tra Michelle Hunziker e Serena Autieri aveva conquistato il web: “Comunque, anche te che mi fai litigare con Tomaso, hanno ragione i giornali: metti sempre zizzania”, ha commentato la conduttrice svizzera. Insomma, tra ironia e simpatia tutto si è concluso per fortuna per il meglio.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, soggiorno di lusso sulle Dolomiti

Quale meta migliore se non della montagna per trascorrere gli ultimi giorni del 2022? E se Ilary Blasi ha scelto una destinazione come Bangkok, Michelle Hunziker, che ama mantenersi in forma e fare attività fisica, ha preferito una delle mete perfette per gli sport invernali, ovvero le Dolomiti. In base alle informazioni condivise su Instagram – la Autieri si è taggata in un hotel di lusso, il Lagació Hotel Mountain Residence – stanno dunque soggiornando in una struttura con Spa.

I servizi dell’hotel sono a dir poco incredibili e suggeriscono una vacanza in mezzo alla bellezza delle Dolomiti, con tanti sport invernali da praticare, così come percorsi benessere da prenotare, per scacciare via la tensione e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Il prezzo a notte? Secondo Fanpage dai 250 fino ai 530 euro a notte. Un prezzo più abbordabile rispetto alla camera scelta da Ilary Blasi a Bangkok: circa 800 euro a notte. Ma l’aspetto più importante alla fine è la compagnia, oltre che stare con le persone che si amano.

