Ilary Blasi copia Totti e Noemi Bocchi: il suo regalo di fine anno a sorpresa

Dopo il Natale, è il momento di pensare a come trascorrere il Capodanno: per Ilary Blasi, dopo le festività in famiglia, è giunto il tempo di dedicarsi ai suoi “nuovi” affetti. Ci stiamo riferendo in particolar modo a Bastian, assente a Natale, ma non a Capodanno. E anche lei, proprio come Francesco Totti e Noemi Bocchi, ha deciso di salutare l’Italia per vivere il Capodanno in modo fantastico. E così ha scelto di volare a Bangkok, e di alloggiare in un hotel a 5 stelle.

Ilary Blasi e Bastian: il Capodanno a Bangkok

Un regalo di fine anno è quel che ci vuole, soprattutto quando gli ultimi mesi trascorsi non sono andati propriamente per il meglio. L’anno sta volgendo al termine, e per Ilary Blasi non è stato affatto facile affrontare la separazione da Francesco Totti, con conseguente chiacchiericcio su Noemi Bocchi, la nuova compagna. Vent’anni d’amore non sono pochi, ma non è giusto lasciarsi andare e vivere nel passato.

Ecco che la Blasi ha scelto di volare a Bangkok per il suo Capodanno 2023: questa è anche la prima (e lunga) vacanza “ufficiale” insieme a Bastian, dopo il weekend a St. Moritz sulla neve. Come ha riportato il Corriere della Sera, nonostante l’assenza nelle foto e nei video caricati su Instagram dalla conduttrice, Bastian Muller è con lei, ovviamente. Il viaggio arriva a pochi giorni dall’indiscrezione sui progetti per Capodanno di Totti e Noemi.

Su Instagram, la conduttrice ha condiviso diverse storie raccontando la sua partenza e l’arrivo a Bangkok: oltre a questo ha anche mostrato il suo alloggio. Ha scelto di soggiornare in un hotel di lusso a 5 stelle, il cui costo per notte è di circa 800,00 euro. Non ha badato a spese per festeggiare gli ultimi giorni di un anno difficile – del resto anche Totti ha speso molto per i regali a Noemi. L’anno, però, si sta per concludere nel migliore dei modi, all’insegna dell’amore.

Ilary Blasi come Francesco Totti: la scelta sul viaggio

Sempre secondo il Corriere, Totti avrebbe voluto organizzare un Capodanno fantastico con la Bocchi, non solo per dare il benvenuto al nuovo anno, ma anche perché questi giorni sono molto speciali per la coppia. Dovrebbero infatti festeggiare anche il loro primo anniversario. Per questo motivo probabilmente si prenderanno qualche giorno per loro, per staccare dalla routine e celebrare l’amore, anche se la località non è ancora nota.

Il 2022 non è stato un anno facile per Totti e la Blasi: si sono detti addio dopo vent’anni d’amore. Indubbiamente, agli occhi dei fan, la loro separazione sembrava impossibile. Ma oggi ambedue hanno voltato pagina: seguono i figli, per non farli soffrire, e hanno nuovi compagni al loro fianco.

Ilary Blasi e Francesco Totti, come hanno trascorso il primo Natale da separati

Ovviamente Totti e la Bocchi hanno festeggiato anche il Natale insieme, il primo nella nuova casa a Roma nord. Invece, la Blasi ha scelto di trascorrere le feste in famiglia, con le sorelle e persino il cugino di Totti. L’ex coppia ha anche permesso ai figli di scegliere in autonomia da chi andare, in modo tale da non spaccare la famiglia. Per loro, proteggere i figli rimane l’aspetto più importante.