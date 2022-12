Ilary Blasi, la fuga d’amore con Bastian. E Totti vola in Qatar con una persona speciale

Continua la fuga d’amore di Ilary Blasi e Bastian a Saint Moritz. La loro storia sembra procedere a gonfie vele, nonostante voci e pettegolezzi, senza dimenticare le frecciate della (presunta) ex dell’imprenditore tedesco. Nel frattempo anche Francesco Totti sta andando avanti con la sua vita, dedicandosi oltre che a Noemi Bocchi, anche ai suoi figli: l’ex calciatore è infatti volato in Qatar per la finale dei mondiali in ottima compagnia, con il primogenito Cristian.

Ilary Blasi, la fuga d’amore con Bastian a Saint Moritz continua

Ilary Blasi sta vivendo un periodo magico al fianco di Bastian. La conduttrice si è decisamente lasciata alle spalle le difficoltà della separazione con Francesco Totti, ritrovando la serenità accanto all’imprenditore tedesco. I due si sono concessi una lunga e romantica vacanza a Saint Moritz, che la Blasi sta condividendo con i suoi numerosi follower su Instagram.

Video di paesaggi mozzafiato, scatti sulla neve, foto di look di tendenza e cene di lusso: Ilary sta continuando la sua fuga d’amore con Bastian nella celebre località sciistica, senza mostrarlo mai sui social. Ma che sia in dolce compagnia lo ha fatto sapere il settimanale Chi, che li ha fotografati tra le piste a scambiarsi baci e teneri abbracci.

“Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo“, ha confessato poco tempo fa un’amica della conduttrice al settimanale DiPiù. Niente sembra spezzare questo idillio, neanche le frecciate della (presunta) ex di Bastian, che avrebbe svelato dei retroscena sulla coppia.

La donna ha rivelato a Novella 2000 di essere uscita con l’imprenditore tedesco e di essere entrata in intimità con lui: “La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. (…) Credo che si conoscessero da un po’. Ma non lo so con certezza. Per me quelle foto di Chi sono state una doccia gelata”.

Francesco Totti vola in Qatar: la vacanza con il figlio Cristian

Mentre Ilary Blasi ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti, Totti ha deciso di passare qualche giorno insieme al figlio Cristian, volando insieme a lui in Qatar per assistere alla finale dei Mondiali di calcio. I due stanno trascorrendo giornate all’insegna del divertimento, correndo sui quad nel deserto di Doha, come testimoniano le storie dell’ex calciatore.

E anche se al momento si trova lontano da Noemi Bocchi, anche con la storia d’amore con lei procederebbe bene. Sebbene i due siano stati paparazzati durante una lite, sembra che si siano già lasciati alle spalle questo momento di confronto “acceso”.

Come anticipato da Chi, l’ex calciatore e la sua Noemi passeranno il primo Natale insieme nella loro nuova casa a Roma nord. A confermare che la coppia stia vivendo un momento di grande felicità è intervenuto anche il paparazzo Max Scarfone: “Le immagini non mentono, raramente ho trovato Francesco così felice e sereno. Ho delle foto bellissime di Noemi che gioca con Francesco e che fanno capire quanto sia innamorato“.