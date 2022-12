Ilary Blasi delusa da Totti. Ma con Bastian è di nuovo felice

Ilary Blasi ha finalmente ritrovato la serenità accanto al suo Bastian, che le ha regalato nuovi motivi per sorridere dopo la separazione con Francesco Totti. Ancora oggi però la conduttrice sarebbe risentita con l’ex marito per alcuni dei suoi atteggiamenti, come sostiene una sua cara amica sulle pagine di DiPiù.

Ilary Blasi felice con Bastian. Ma è delusa da Totti

Dopo un periodo decisamente turbolento, tra indiscrezioni, servizi e foto su tutti i giornali, Ilary Blasi può dirsi di nuovo felice. Merito del suo sorriso ritrovato è Bastian, imprenditore tedesco dal fisico possente, che le ha fatto superare i momenti delicati e difficili legati al divorzio con Francesco Totti.

Ad assicurarlo è un’amica della conduttrice, che ha raccontato di vedere una nuova Ilary, finalmente rinata. “È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore”, ha dichiarato la donna al settimanale DiPiù.

L’amica della Blasi ha anche svelato qualche particolare in più sul rapporto con l’imprenditore che le ha fatto dimenticare i bocconi amari della separazione: “Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto”.

Ma non finisce qui, perché la donna si è lasciata andare ad altre rivelazioni, spiegando anche che la Blasi sarebbe delusa e amareggiata per come Totti ha gestito pubblicamente il suo rapporto con Noemi Bocchi. “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”.

Ilary Blasi e Bastian, le vacanze romantiche

La conduttrice non potrebbe essere più felice al fianco di Bastian, e sarebbe molto presa da questa nuova relazione, al punto di arrivare, secondo l’amica, a “sfruttare ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte)”. Stando alle parole della donna, Ilary starebbe già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti.

Nel frattempo la Blasi sta trascorrendo dei momenti meravigliosi a St. Moritz, insieme alla sua amica Michelle Hunziker e il suo imprenditore, lasciandosi alle spalle i malumori legate alle udienze in tribunale. Pare che la conduttrice abbia già presentato Bastian in famiglia e alle amiche più care, segnale che la loro relazione si sta trasformando in qualcosa di serio.

L’amore di Francesco e Noemi invece ha attirato di nuovo l’attenzione degli appassionati di gossip: i due sono stati paparazzati da Diva e Donna nel pieno di un litigio. Le immagini hanno infiammato le pagine di cronaca rosa, soprattutto perché agli obiettivi dei fotografi non sono sfuggite le lacrime della Bocchi.

Si è trattato però di una lite come quella di tante altre coppie, visto che hanno lasciato il ristorante insieme. La coppia starebbe già progettando il primo Natale nella loro nuova casa, la residenza di Vigna Clara, che permetterà a Totti di trascorrere più tempo vicino alla sua nuova compagna.