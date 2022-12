Ilary Blasi, Bastian è già lontano. E lei ha occhi solo per loro

Dicembre è appena iniziato ma l’atmosfera è già cambiata. Ed è così che Ilary Blasi ha deciso di passare un weekend all’insegna del relax e in compagnia della sua famiglia, nella quale si è rifugiata nei momenti più difficili. Al suo fianco, un’inossidabile nonna Marcella intenta a preparare i primi cappelletti per i pranzi e le cene di Natale, oltre all’affetto di tutti che sono sempre pronti ad accoglierla.

Ilary Blasi torna in famiglia, Bastian può aspettare

Le foto con colui che è già stato classificato come suo nuovo fidanzato sono di qualche giorno fa, ma Ilary Blasi si è rapidamente ripresa i suoi spazi tornando in famiglia. Sì, proprio come aveva fatto alla fine di quest’estate, la più difficile per lei e la prima senza Francesco Totti. Un modo per riavvicinarsi agli affetti più cari e riprendere contatto con se stessa, soprattutto dopo che il gossip l’aveva letteralmente travolta.

Di quest’uomo si sa veramente poco, se non che si chiama Bastian ed è tedesco. Troppo presto per presentarlo in famiglia, figuriamoci ai figli che sta cercando di proteggere in tutti i modi dopo la turbolenta separazione dal marito. È quindi il momento giusto per prendersi una pausa da tutto e ricaricare le energie grazie al calore degli affetti più cari. Sua nonna, poi, è una vera forza della natura. 91 anni e ancora tutta la carica giusta per affrontare le feste e preparare le migliori pietanze della tradizione ma a una sola condizione: che si faccia tutti insieme.

Ilary Blasi ancora lontana dalla tv

Era nei suoi propositi e li ha mantenuti. Dopo la separazione da Francesco Totti, annunciata a luglio 2022, Ilary Blasi si è chiusa nel silenzio per proteggere se stessa e la sua famiglia. Non ha rilasciato interviste né, sembrerebbe, ne rilascerà in futuro. Nemmeno alla sua amica Silvia Toffanin, che l’avrebbe comunque messa a suo agio.

Se si fa eccezione per alcune rare frecciatine, com’era capitato per smontare il celebre caso dei Rolex, la conduttrice romana ha preferito tenere un profilo basso e trascorrere l’estate insieme ai suoi figli. La sua prima partenza verso Zanzibar è avvenuta proprio all’indomani dell’annuncio del divorzio, ma le vacanze sono continuate anche in quel di Sabaudia, dove si trova la villa di famiglia che per anni li ha visti soggiornare tutti insieme.

Il ritorno in tv è invece sicuro per il 2023 ma non come intervistata. È infatti attesa al timone dell’Isola dei Famosi, che presenta per la terza edizione consecutiva. Nonostante manchino ancora molti mesi, sono iniziati a circolare alcuni dei nomi che potrebbero entrare a far parte del cast. Non c’è chiaramente niente di sicuro, ma si è anche parlato di un possibile addio di Alvin, inviato storico e amatissimo.

Prima di quel momento, che non dovrebbe arrivare prima di aprile visto il protrarsi dell’edizione corrente del GF Vip, per Ilary Blasi non ci sono proprio possibilità di tornare in televisione. Né, tantomeno, di parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, che sta provando a rifarsi una vita al fianco di Noemi Bocchi.