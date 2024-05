Fonte: Ansa Fiorello

Sapete qual è l’altezza di Fiorello? Lo showman siciliano non ha mai badato troppo al suo aspetto fisico, vivendo in gran parte di rendita grazie a una buona genetica, ma è impossibile non notare alcuni accorgimenti che lo fanno apparire più slanciato e sempre in perfetta forma. Classe 1960 e sereno rispetto al tempo che passa, il numero uno di Viva Rai2! ha una statura medio alta che non viene avvertita in ogni suo centimetro ma che appare notevole. Qual è il suo segreto?

Fiorello, quanto è alto

Rosario Fiorello è alto 1,83 metri mentre il valore del suo peso esatto rimane sconosciuto. Il conduttore siciliano è quindi alto quasi quanto il suo collega Amadeus e possiamo capirlo dalle foto: la differenza di statura non è per niente sostanziale e infatti a dividerli sono pochi centimetri, se non uno solo. A penalizzare Ciuri, in questo senso, è la sua assoluta passione per le giacche oversize che lo fanno apparire meno slanciato di quanto non sia normalmente, soprattutto a fianco al suo amico che invece predilige i blazer corti e slim grazie ai quali sembra altissimo.

A salvarlo sono i look casual e le scarpe leggermente rialzate, che gli fanno guadagnare appena qualche centimetro, oltre al fisico asciutto che ha mantenuto negli anni e che cura attraverso una corretta alimentazione e il giusto riposo. Insomma, Fiorello non è più un ragazzino ma a noi sembra sempre il giovanotto di un tempo. Ricordate le giacche enormi del Karaoke? Ecco, quella passione non l’ha mai persa davvero ma col tempo il suo stile è cambiato e quando indossa completi eleganti preferisce i mocassini con tacco squadrato alle scarpe da abito tradizionali.

Fonte: IPA

Il segreto delle sue scarpe

Parlare di segreto farebbe sorridere persino lui, ma di certo l’utilizzo dei mocassini eleganti sotto l’abito è un aiuto concreto per aumentare la sua altezza, non solo visivamente ma anche fisicamente. La punta è sempre sottile, elemento che crea slancio, mentre il tacco non troppo alto ma squadrato eleva la sua figura che così appare più imponente, sebbene non sembri mai tanto alto quant’è realmente.

Diverso è il discorso del look casual che ama di più, con giubbino di pelle e jeans abbinati alle sneakers rigorosamente bianche. Qui si guadagna davvero qualche centimetro. Fiorello ha inoltre mantenuto il fisico di quand’era giovane, sebbene guastato da qualche acciacco che ha raccontato lui stesso, ma pare che stia davvero attento all’alimentazione.

Cosa mangia per mantenersi in forma

La dieta preferita da Fiorello è quella del digiuno intermittente, con la quale si è rimesso in forma. Sembra che il suo regime alimentare sia molto semplice perché non basato sul conto della calorie ma sugli orari di assunzione degli alimenti. Come altri personaggi noti, quali Flavio Briatore e Matteo Renzi, anche lui ha scelto la Dinner Cancelling, che consiste nel digiunare dal tardo pomeriggio fino alla mattina successiva alle ore 8.

Questo sistema, che secondo studi non sarebbe comunque adatto a tutti e, ricordiamo, va adottato sotto stretto controllo medico, gli ha permesso di rimettersi in forma e apparire giovanile come un tempo. Un segreto che ha svelato da tempo, e che quindi non è più definibile come tale, ed emerso in occasione delle sue ultime partecipazioni al Festival di Sanremo.