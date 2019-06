Dieta Dubrow, dimagrisci fino a 20 chili. Come funziona

editato in: da

Arriva dagli Stati Uniti la dieta Dubrow, un nuovo regime dimagrante che promette di farci perdere sino a 20 kg.

La dieta Dubrow è diventata famosa soprattutto grazie ai suoi inventori: Heather e Terry Dubrow. La prima è una star del noto reality The Real Housewives of Orange County, mentre il secondo è un chirurgo plastico, protagonista di Botched, programma noto in Italia con il titolo Vite di plastica. Entrambi si mantengono in forma seguendo questo regime alimentare.

Questa dieta sfrutta il principio di digiuno intermittente per aiutarci a perdere peso in pochissimo tempo. Il programma di dimagrimento è diviso in due fasi. Nella prima, quella di attacco, i pasti vanno consumati nell’arco di 8 ore, mentre per 16 ore è necessario rimanere a digiuno. Il pranzo va fatto entro mezzogiorno, mentre la cena non deve mai terminare dopo le otto. Questo schema si segue tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mentre nel week end è possibile concedersi un giorno libero.

Non è possibile bere vino, mentre si devono mangiare verdure in foglia, come cavolo, spinaci, cicoria, porri, rucola, insalata e bietole, ma anche frutta secca (noci e mandorle) carne bianca, pesce, bresaola, albumi d’uovo, tofu, tempeh, alghe e legumi. Come bevande sono concessi caffè e tè, mentre per gli spuntini la dieta Dubrow prevede cioccolato amaro al 90%, yogurt greco scremato e yogurt di cocco fermentato.

In questa prima fase si perdono circa 2/3 kg a settimana, per poi passare alla seconda, in cui il digiuno dura circa 12 ore su 24. Ciò significa che se avete mangiato l’ultima volta alle otto di sera, avrete la possibilità di rimangiare solo alle otto (serali) del giorno successivo. In questo modo è possibile perdere sino a 4 kg a settimana, smaltendo gli ultimi cuscinetti di grasso rimasti. Se si vogliono buttare giù 5 kg invece è necessario digiunare per 14 ore su 24.

Cosa si mangia in questa seconda fase della dieta Dubrow? Il menù giornaliero prevede due porzioni di frutta a scelta poco zuccherina (circa 160 grammi) oppure 80 grammi di frutta accompagnata da una fetta di pane tostato oppure 25 grammi di fiocchi d’avena.

Come sempre, è bene consultare uno specialista prima di affrontare una dieta.