Preparare la pelle all’estate al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo: benessere e relax sul mare

Fonte: Falkensteiner Hotel Jesolo Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo: benessere e relax

L’estate è arrivata e con essa il desiderio di trascorrere giornate in spiaggia, godendo del sole e della brezza marina. Tuttavia, prima di esporre la nostra pelle ai raggi UV in modo sicuro, è fondamentale prendersene cura, preparandola in modo adeguato. Il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, rinomato per i suoi trattamenti di benessere e relax, è il luogo ideale in cui rigenerarsi, avere una pelle radiosa e pronta per la bella stagione.

Hotel Falkensteiner: un’oasi di lusso a Jesolo

Situato direttamente su uno degli arenili più vasti d’Europa, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo è un simbolo di eleganza e comfort. Con una vista mozzafiato sul Mar Adriatico, questa struttura offre un soggiorno indimenticabile unito a un’ampia gamma di servizi wellness pensati per rigenerare corpo e mente. Il centro benessere Acquapura SPA è il suo fiore all’occhiello, dove gli ospiti possono immergersi in un mondo di relax e trattamenti esclusivi.

Sport acquatici, golf, tuffi in mare e in piscina, massaggi, trattamenti di benessere speciali e una cucina che vale la pena di provare. La struttura propone un’esperienza fusion all’Hoku Restaurant & Lounge Bar mentre per gli amanti della cucina tradizionale è disponibile all’Artigiani Restaurant & Market.

Fonte: Falkensteiner Hotel Jesolo

I benefici dei trattamenti pre-estivi

Preparare la pelle all’esposizione solare è un passo fondamentale per evitare danni come scottature, invecchiamento precoce e macchie solari. Al Falkensteiner Hotel di Jesolo, i trattamenti benessere sono studiati per esfoliare e purificare, rimuovendo le cellule morte per una pelle più liscia e luminosa; idratare e nutrire, ripristinando l’equilibrio lipidico e nutrire la pelle in profondità; proteggere e rigenerare, preparare la pelle a difendersi dai raggi UV e favorire la rigenerazione cellulare.

L’Acquapura Blue Horizon SPA, con piscine multiple, una vista panoramica sul mare, spazi hammam e rasul, è di certo il luogo ideale in cui ricaricare le energie attraverso una serie di rituali e trattamenti studiati in base alle esigenze di tutti. Sono infatti disponibili i grandi classici, amati da ognuno di noi, a cui si aggiungono i trattamenti signature hawaiani, i Lomi Lomi, e i rituali Aloha, ideati da Christin Ohmsen e studiati per durare nel tempo.

Fonte: Falkensteiner Hotel Jesolo

Tra i trattamenti ideali per preparare la pelle allo stress dell’esposizione ai raggi ultravioletti vi è certamente il makia time for me, pensato per tutto il corpo e a base di attivi marini – come il sale – che espleta un’azione rinfrescante. L’epidermide rimane così idratata e rigenerata anche dopo una lunga giornata al sole. La cura per il viso, più intensiva, permette di proteggere le zone più delicate e prevenire gli arrossamenti della zona T tipica delle prime tintarelle.

Sun Harmony Face lenisce e rinfresca la pelle del viso in 60 minuti, favorendo la guarigione di irritazioni e micro-lesioni prima e dopo l’abbronzatura. Un’azione fondamentale se si vuole proteggere la cute e ottenere un colorito sano e uniforme anche dopo la prima giornata in spiaggia della stagione.

Fonte: Falkensteiner Hotel Jesolo

Vita da spiaggia al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo

Il Beach Club si trova sulla grande spiaggia di Jesolo ed è proprio di fronte all’hotel. Qui è possibile trascorrere intere giornate sotto l’ombrellone, tra spiaggia, mare e qualche drink per rinfrescarsi, dalle prime luci dell’alba fino al tramonto. La chiamata al relax di Falkensteiner Hotel a Jesolo è anche per gli amanti degli sport acquatici, che hanno la possibilità di praticare SUP, stand up paddle, windsurf e canoa per vivere un’estate in forma e attiva.