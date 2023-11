Un'atmosfera da sogno per scoprire la magia della montagna e ricaricare le energie: una vacanza per ritrovare se stessi

Vista mozzafiato, foresta, montagne e tanta, tanta neve. L’atmosfera da sogno del Falkensteiner Hotel Antholz è perfetta per concedersi una pausa dalla frenesia della vita quotidiana e vedere il tempo rallentare, fino a mostrarci quello che conta davvero. Il paesaggio naturale è quello della Valle di Anterselva, in Alto Adige, a pochi chilometri da una delle destinazioni più suggestive della Regione.

Rilassarsi a 1500 metri di altitudine, emozioni che durano nel tempo

Un’esperienza unica, adatta per gli amanti della montagna ma anche per tutti quelli che volessero iniziare a scoprirne la magia. Picnic all’aria aperta, escursioni al lago e molto altro: il magnifico paesaggio ad alta quota ha davvero tantissimi spunti da offrire. Ed è pieno di colori. Il bianco ad esempio, tipico dell’inverno, si presenta ai nostri occhi in una miriade di sfaccettature: è lo specchio della natura che si riposa.

Nella stagione fredda, poi, la neve a 1500 metri di altezza è garantita. Quale occasione migliore, quindi, per praticare sci di fondo, escursioni e divertenti ciaspolate? Attenzione, perché ci troviamo proprio nei pressi di Plan de Corones, l’area sciistica principale dell’Alto Adige. In appena 20 minuti, tutti gli sciatori provetti possono raggiungere le piste migliori e rigenerarsi in uno dei tanti rifugi rustici perfettamente attrezzati.

Rifugio adults-only per immergersi nella natura

Coppie, gruppi di amici o viaggiatori solitari. L’Hotel Antholz è capace di soddisfare le esigenze di tutti, garantendo qualità e tranquillità assoluta immergendosi nella natura. Le camere sono eleganti ma trasmettono un accogliente calore familiare, oltre a essere orientate verso una vista davvero mozzafiato. È anche un luogo ideale dove festeggiare ricorrenze e avvenimenti importanti, come compleanni e romantiche proposte di matrimonio.

La struttura offre inoltre una pensione regionale ¾ gourmet. Si inizia con una colazione ricchissima, ottima per iniziare la giornata con la giusta carica, a cui si aggiunge una deliziosa merenda (su richiesta in un’esclusiva box di legno per ammirare le bellezze del luogo in assoluta libertà). Si conclude con una cena gourmet con piatti à la carte realizzati con le specialità della Valle.

A un passo dal lago di Anterselva

Un vero e proprio gioiello incastonato tra le bellezze dell’Alto Adige. È il lago di Anterselva, una gemma d’acqua turchese tra le vette del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e situato a 1642 metri d’altitudine. È una della mete più popolari della zona e si trova a soli 2 chilometri di distanza dall’Hotel Antholz. E sì, nonostante le grandi dimensioni da lago naturale qual è, è possibile girarlo tutto grazie a un percorso studiato appositamente.

Si può iniziare l’escursione intorno al lago iniziando dal parcheggio del Centro Biathlon, che si trova a 4 minuti dal luogo d’interesse. Le indicazioni, precise, suggeriscono di muoversi in senso orario. Il sentiero è ben illustrato grazie ai pannelli informativi completi e aggiornati, nei quali si possono trovare riferimenti alla flora e alla fauna locale, oltre alle differenze tra le varietà di pigne e i tipi di roccia. Il percorso dura circa due ore ed è adatto a tutti.

