Immagina un luogo dove la natura incontra il lusso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica e indimenticabile. Questo è il Falkensteiner Hotel Spa Falkensteinerhof, un paradiso a quattro stelle nascosto tra le montagne dell’Alto Adige. Benessere, relax e buona cucina sono solo alcuni degli ingredienti proposti per una vacanza in montagna perfetta, una fuga rigenerante ad alta quota ideale per tutta la famiglia.

Un rifugio di benessere nel cuore dell’Alto-Adige

Situato nella suggestiva Val Pusteria, a Valles, il Falkensteinerhof è un’oasi di pace a 1.650 metri d’altezza dove rifugiarsi anche in estate per sfuggire alle temperature torride della stagione calda in città. Noto per la sua atmosfera accogliente e i servizi di alta qualità che propone per coppie, famiglie e amici che desiderino una vacanza diversa, è circondato da maestose montagne e prati verdi. È il luogo ideale per staccare la spina e immergersi nella bellezza di una natura ancora incontaminata, impreziosita dalla cultura del gusto e da un programma di attività unico.

Le camere e le suite del Falkensteinerhof sono progettate per offrire il massimo del comfort e del lusso. Ogni stanza è arredata con gusto, combinando elementi tradizionali alpini con un design moderno. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di alloggio, dalle accoglienti camere doppie alle spaziose suite familiari. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dai letti comodi ai bagni lussuosi, garantendo un soggiorno rilassante e piacevole.

Benessere e relax nella Acquapura Spa

Uno dei punti di forza del Falkensteinerhof è la sua straordinaria Acquapura spa, che si estende per 1400 mq. Questo centro benessere offre una vasta gamma di trattamenti rigeneranti, tra cui massaggi, bagni termali e percorsi di bellezza. La Spa dispone di piscine interne con angolo idromassaggio ed esterne con panorama, saune con accesso “Adults Only”, bagni turchi e zone relax dove gli ospiti possono distendersi e rilassarsi dopo una lunga giornata di attività. L’acqua è al centro di questo mondo termale, purificante e rigenerante, che regala benessere al corpo e alla mente.

Il personale qualificato dell’area benessere, che conta su una nuova area sauna pensata per le famiglie, è attento alle esigenze degli ospiti e li coccola con una vasta gamma di trattamenti. Tra questi sono immancabili quelli tradizionali detox – al timo di campo e pino cembro – oltre ai massaggi rilassanti, quelli ayurvedici e alle cure rigeneranti a base di cosmetici perfette dopo una giornata di attività intensa.

Le attività outdoor

Il Falkensteinerhof è il punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie naturali dell’Alto Adige. La zona circostante offre infinite possibilità di attività all’aria aperta, dal trekking al ciclismo, sia in estate che in inverno. Per gli amanti delle escursioni, poi, il Falkensteinerhof è un vero paradiso. Numerosi sentieri si snodano tra boschi, prati e vette, offrendo panorami mozzafiato e un contatto diretto con la natura. Le esperienze outdoor possono essere di vario livello, dalle passeggiate tranquille adatte a tutta la famiglia, ai trekking più impegnativi per gli escursionisti esperti. Durante le passeggiate, è possibile incontrare la fauna locale e scoprire luoghi incantevoli come laghi alpini e rifugi di montagna. Con la AlmencardPlus potrete utilizzare gratuitamente tutti gli impianti di risalita (dal 13 maggio al 12 luglio e dal 18 settembre al 02 novembre) e i trasporti pubblici della nostra Regione turistica. Inoltre, si può beneficiare di sconti tra il 13 luglio e il 15 settembre.

Un viaggio di sapori tra tradizione e innovazione

Al Falkensteinerhof, l’esperienza culinaria è altrettanto indimenticabile. Il ristorante dell’hotel offre un menù ricco e variegato, che combina i sapori della tradizione altoatesina con tocchi di innovazione, con ingredienti freschi e locali per creare piatti deliziosi e genuini. Ogni pasto diventa così un viaggio di sapori, accompagnato da una selezione di vini pregiati della Regione.

La nuova area ristorante, in cui è possibile gustare un piatto di canederli cucinato in chiave innovativa, è una finestra aperta sulla valle. Qui è possibile accedere al ricco buffet oppure rilassarsi in terrazza, soprattutto in estate, in un ambiente accogliente e pensato per le esigenze di tutti.

Tra i punti di forza dell’offerta gastronomica, è impossibile non citare la Marende, direttamente dalla tradizione culinaria dell’Alto Adige. Prelibatezze dolci e salate pronte da assaporare attendono gli ospiti al rientro dalle escursioni, dopo le attività all’aperto o una lunga nuotata in piscina, al caldo delle acque accoglienti del Falkensteinerhof. E ancora il bar, dov’è possibile socializzare con gli altri ospiti o fermarsi per un aperitivo prima di cena, oltre che sorseggiare un drink dopo i pasti.

Una vacanza per tutta la famiglia

L’hotel è il luogo ideale anche per le famiglie con bambini. Sono infatti numerose le attività che è possibile fare tutti insieme, dalle escursioni guidate ai trekking con i lama. Un modo nuovo e sicuro per far scoprire la montagna anche ai più piccoli, con uscite pensate per tutti i tipi di nuclei, da quelli più ristretti a quelli più numerosi, con nonni e nipoti e una serie di offerte su misura adatte a tutti. Non manca poi l’assistenza qualificata del personale dell’hotel, messa a disposizione della struttura per i genitori che vogliano godersi qualche ora di relax.