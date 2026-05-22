Chiara Ferragni, gli auguri speciali a José Hernandez: la sorpresa a mezzanotte

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Chiara Ferragni

È un giorno speciale per Chiara Ferragni, che ha festeggiato il compleanno del compagno José Hernandez. L’imprenditrice digitale, che non ha mai fatto un annuncio in grande stile riguardo la sua nuova relazione, ha voluto dedicare all’uomo che le ha fatto tornare il sorriso alcune storie su Instagram.

Chiara Ferragni, la sorpresa per il compleanno del compagno José Hernandez

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Ferragni e José Hernandez: la dimostrazione? Le ultime storie condivise su Instagram dall’imprenditrice digitale, che ha mostrato il compagno spegnere le candeline per il suo compleanno. L’influencer ha organizzato una bella sorpresa al nuovo fidanzato, proprio allo scoccare della mezzanotte, facendogli trovare una torta (che poi hanno mangiato insieme).

Ad accompagnare il breve video, poche semplici parole ma cariche di significato: “Buon compleanno al bellissimo colombiano!“, si legge, mentre in sottofondo si sente Chiara che dice: “Auguri!”. Non è dato sapere quanti anni abbia compiuto l’imprenditore, ma quello compiuto da Ferragni è di certo un piccolo gesto che dimostra quanto tra i due ci sia intesa e serenità.

È innegabile che l’influencer stia attraversando un momento felice al fianco del compagno, anche se ha deciso di andare completamente in controtendenza rispetto al passato, scegliendo di non mostrare quasi nulla del suo privato, se non piccolissimi scorci di questa nuova relazione.

Del resto Ferragni ha scelto di uscire allo scoperto solo di recente col nuovo fidanzato, in occasione del suo compleanno un paio di settimane fa, quando ha festeggiato sul lago di Como circondata dagli amici più stretti e dalla famiglia, insieme proprio al compagno.

Chiara Ferragni e José Hernandez, un amore a gonfie vele

Si sa pochissimo della storia d’amore tra Chiara Ferragni e José Hernandez: l’imprenditrice digitale ha deciso di vivere questa relazione lontano dai riflettori, condividendo quasi nulla riguardo al nuovo compagno. I due si sono incontrati per la prima volta in Colombia, quando Ferragni ha deciso di trascorrere il Capodanno insieme agli amici più cari.

Lì sarebbe avvenuto il primo incontro grazie a conoscenze in comune, e da allora non si sarebbero più lasciati. La scintilla è scoccata immediatamente, tanto che chi li ha visti insieme assicura che si comportano come “due quattordicenni alla prima cotta”.

La coppia ha continuato a frequentarsi – sempre lontano dai riflettori – tra Milano e non solo, e la storia ha cominciato a farsi seria in fretta. Prima sono volati insieme in Portogallo, in compagnia anche di Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio con Fedez, dimostrando che il rapporto non era certo un flirt passeggero.

Poi la coppia è volata in Namibia, e poco dopo sono arrivate le presentazioni in famiglia: l’imprenditore infatti è già stato presentato ai familiari dell’influencer, dalla madre Marina Di Guardo al padre Marco Ferragni, fino alle sorelle Francesca e Valentina.

E la storia sembra farsi più importante giorno dopo giorno, vissuta senza la pressione mediatica che ha caratterizzato le precedenti relazioni: Chiara si è finalmente lasciata alle spalle sia il matrimonio con Fedez – che sta per diventare papà per la terza volta – sia la breve storia con Giovanni Tronchetti Provera, ritrovando finalmente la felicità che ha sempre desiderato.