Chi è Simone Gianlorenzi, futuro marito di Stefania Orlando

Il giorno delle nozze di Stefania Orlando è sempre più vicino: il prossimo primo luglio l’opinionista di Unomattina sposerà Simone Gianlorenzi, suo compagno da ormai undici lunghi anni.

Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore di Stefania Orlando? Simone Gianlorenzi è un musicista italiano di successo che vive lontano dal mondo dello spettacolo. Il suo lavoro di chitarrista, infatti, lo tiene piuttosto impegnato in vari ambiti che vanno dal pop al rock, passando per il jazz e il funk.

Al matrimonio, che si terrà sulla spiaggia di Fregene con un dress code total white, saranno presenti le rispettive famiglie, gli amici e alcuni colleghi vip della Orlando. Tra questi, hanno confermato la loro presenza Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso e Claudio Lippi.

Grande assente delle nozze sarà invece Andrea Roncato, ex marito della Orlando, con il quale la conduttrice televisiva ha sempre mantenuto un buon rapporto di amicizia, almeno fino a qualche tempo fa.

D’altronde, in una recente intervista, Stefania ha confessato che da quando Roncato ha sposato Nicole, sua attuale moglie, lui ha deciso di allontanarla dalla sua vita.

Nessun rimpianto, però, per la conduttrice che è follemente innamorata del suo Simone e in cui ripone una grande fiducia, cosa che invece non accadeva con il suo ex marito.

La loro storia è nata in maniera naturale, è stata la Orlando però a posare per prima gli occhi sul suo futuro sposo. I due si sono conosciuti una sera a casa di amici e la spontaneità del ragazzo ha subito colpito Stefania che, senza pensarci due volte, lo ha avvicinato. In quel momento è scattato il colpo di fulmine anche se, prima di ufficializzare il fidanzamento, è passato un po’ di tempo.

E ancora una volta, è stata la showgirl a fare il primo passo. Recentemente Stefania ha ammesso, senza remore, di essere stata lei a fare la proposta di matrimonio al suo fidanzato: durante una semplice telefonata, in maniera del tutto spontanea, la donna ha chiesto la mano di Simone che naturalmente ha detto sì.