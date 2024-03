La showgirl Stefania Orlando, ospite della trasmissione notturna Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha raccontato della fine del divorzio da Simone Gianlorenzi, ormai ufficiale, e di un nuovo fidanzato che è “pronta ad amare”, senza pensare più alle nozze.

Il divorzio di Stefania Orlando

“Il 4 marzo è stato firmato il mio divorzio da Simone Gianlorenzi” ha confidato Stefania Orlando a Monica Setta, ospite del programma Storie di donne al bivio. “Io e Simone ci siamo amati per oltre quindici anni. Non me lo aspettavo che finesse. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno” ha confessato commossa.

Aprendo il suo cuore, la showgirl ragiona sulla fine del proprio matrimonio, forse accelerata dalla sua lunga partecipazione al Grande Fratello Vip: “Sono entrata nel Gf pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non sono se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio”. Forse no, forse, continua Orlando: “Semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”.

Oggi, Stefania Orlando è convinta che “il vero amore è quello che lascia andare”.

L’amore tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Stefano Orlando conobbe il chitarrista Simone Gianlorenzi per caso, durante una cena a casa di amici in comune. Fu un colpo di fulmine, seguito non molto tempo dopo da un fidanzamento ufficiale. Fu lei stessa a chiedere al fidanzato di sposarla, al telefono. Si erano conosciuti durante un periodo particolare difficile nella vita della showgirl, che da Gianlorenzi ha sempre ricevuto supporto e sostegno.

Poi le cose hanno preso un’altra direzione e la relazione ha smesso di essere serena. In un’intervista a Novella 2000 di inizio anno, Orlando aveva dichiarato: “Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare”.

L’arrivo di un nuovo fidanzato

Oggi Stefania a Orlando ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno, l’imprenditore Marco Zechin, al suo fianco ormai da qualche mese, seppur la relazione non è mai stata ufficializzata. D’altronde, ammette lei stessa: “Sono pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi”.

Dopo quelli con Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi, per la showgirl si tratterebbe del terzo matrimonio, ma lei, confida, “l’uomo della vita” ce l’ha da sempre: “è mio padre”. Zechin, conosciuto un anno dopo la fine della relazione con Gianlorenzi, è un imprenditore romano, anche lui divorziato e padre di due figli.