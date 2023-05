Stefania Orlando torna in tv come conduttrice: di cosa si tratta

Fonte: IPA Stefania Orlando alla guida di un programma tv

Stefania Orlando torna in televisione e questa volta lo fa alla conduzione di un programma che prenderà il via a metà giugno. Lo show, che verrà mandato in onda nella fascia prime time e vedrà come protagonista la casa, sarà una buona occasione per rivedere la conduttrice ed ex gieffina alla giuda di una trasmissione.

Stefania Orlando, quale sarà il suo nuovo programma televisivo estivo

Un programma che ha lo scopo di aiutare le persone a liberarsi di tutto ciò che è in eccesso nelle proprie abitazioni: si tratta di Sort your life out – Ogni cosa al suo posto adattamento italiano di un programma britannico, che andrà in onda a partire dal 14 giugno su Real Time (canale 31). A condurlo Stefania Orlando che, sullo stesso canale, era stata giudice di un programma sempre incentrato sulle abitazioni, ovvero Questa è casa mia.

A rivelare il nuovo impegno professionale è stato il sito Tv Blog che ha raccontato qualcosa di più della trasmissione che prenderà il via tra sole due settimane. Il programma segue la tendenza, che ha preso piede da qualche anno, di liberarsi delle cose in più, di quegli oggetti che non servono e che occupano spazio nelle proprie abitazioni. Quindi, per agevolare l’operazione di decluttering, ogni casa verrà svuotata e tutto quello che contiene riposto in un magazzino. A quel punto i proprietari degli oggetti potranno stabilire cosa tenere e cosa no.

Con Stefania Orlando, spiegano su Tv Blog, ci sarà un gruppo di tre professionisti che potranno supportare i partecipanti alla trasmissione. Ne fanno parte Mariapaola, il cui compito è quello di selezionare personale domestico e di formare chi lavora nelle abitazioni, poi vi è la professional organizer Elena e, infine, Rulof esperto di riciclo. A loro sarà affidata la riorganizzazione delle abitazioni.

Stefania Orlando per il momento non ha commentato la nuova avventura televisiva, limitandosi a condividere la notizia. Come spiegato non è la prima volta che si trova a lavorare in un programma incentrato sulla casa. Lo scorso anno infatti aveva ricoperto il ruolo di giudice in Questa è casa mia, programma in onda sempre su Real Time, in cui faceva parte del Panel che doveva scoprire a chi appartenessero le abitazioni visitate – di volta in volta – durante il programma guidato da Tommaso Zorzi.

Stefania Orlando, in quali programmi ha lavorato durante la sua carriera

Una lunga carriera televisiva quella di Stefania Orlando che ha preso il via intorno ai primi anni Novanta e non si è mai arrestata. Da Scommettiamo che…? a I fatti vostri, da Piazza Grande a Unomattina in famiglia, la conduttrice si è messa alla prova anche nel canto e nella recitazione.

Nel 2020 ha preso parte all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi e poi è stata concorrente anche di altre trasmissioni come Tale e Quale show e Tale e Quale show il torneo. Ha lavorato a programmi su tanti canali televisivi: dalla Rai a Mediaset, senza dimenticare Telenorba. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi progetti sui canali editi da Discovery Italia, divisione di Warner Bros. E ora è lì che è pronta alla nuova sfida televisiva.