Stefania Orlando ha ritrovato l’amore, stando a un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. È trascorso un anno dal divorzio da Simone Gianlorenzi, l’uomo che è stato al suo fianco per quindici anni: “Inevitabile prendere due direzioni diverse”, aveva scritto lei stessa su Instagram confermando le voci che circolavano già da qualche tempo. Adesso sembra arrivato il tempo per un nuovo capitolo della sua vita, sul quale la conduttrice sta mantenendo il massimo riserbo.

Reduce da un divorzio che certamente non è stato facile, seppur sia arrivato per una decisione comune e senza rancore, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista a Verissimo, sembra che per Stefania Orlando sia giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

A lanciare l’indiscrezione – che almeno per il momento non ha trovato conferma da parte della diretta interessata – è stato il settimanale Chi: “Stefania Orlando nuovamente in love. Nuovo amore per la showgirl che dopo la rottura con l’ex marito Simone Gianlorenzi ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”.

Alla luce del sole sì, ma anche con il massimo riserbo. La conduttrice ed ex concorrente del GF Vip non ha mai condiviso fotografie o riferimenti a questo nuovo presunto fidanzato, la cui identità resta avvolta nel mistero.

La fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi dopo 15 anni

Il 2022 ha rappresentato una svolta nella vita di Stefania Orlando. Per quindici anni la conduttrice ha vissuto una intensa storia d’amore con Simone Gianlorenzi, musicista che aveva sposato nel 2019 ma dal quale ha poi si è separata definitivamente dopo un periodo di crisi. “Abbiamo deciso insieme di darci spazio – aveva raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo -. Purtroppo succede quando si cammina insieme per tanto tempo. Abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, pieno di amore, sostegno, rispetto”.

Nessun rimpianto né “terze persone” come aveva vociferato qualcuno, semplicemente la consapevolezza che anche “una storia così lunga e bella” può giungere al capolinea, quando si smette di guardare nella stessa direzione e si cominciano ad avere esigenze diverse. Perché, in fondo, “l’amore si trasforma” e quando ciò avviene “bisogna avere il coraggio di lasciare andare le cose”. Parole che la Orlando aveva pronunciato a fatica in quell’occasione, tradendo tanto dolore ma anche la consapevolezza di essersi lasciata alle spalle qualcosa di importante, che sarebbe impossibile cancellare dalla mente e dal cuore con un colpo di spugna.

Sulla possibilità che il rapporto si potesse in qualche modo recuperare la conduttrice era stata chiara: “Non lo so se si può recuperare, ma non credo. Al momento no. Non aspetto nulla, io vado avanti per la mia strada, sto riprendendo la mia vita in mano”. A distanza di un anno l’ipotesi di un riavvicinamento resta relegata a quel periodo di profondo cambiamento, surclassata da un nuovo amore che potrebbe essere, finalmente, l’occasione per ritrovare il sorriso.