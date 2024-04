Fonte: Getty Images/IPA Anna Safroncik, 10 look che hanno fatto la storia (tra micro top ed eleganza)

“Non dirò più se sono single o fidanzata”. Neanche il tempo di pronunciare queste parole nello studio di Verissimo neanche un mese fa, ed ecco che i propositi di Anna Safroncik sono andati in fumo. Almeno in parte, s’intende. L’attrice di origine ucraina, che abbiamo visto protagonista della fiction Se potessi dirti addio con Gabriel Garko, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua vita sentimentale coerentemente con quanto detto, ma il settimanale Diva e Donna l’ha pizzicata in dolce compagnia di un uomo misterioso, che ha tutta l’aria di essere il suo nuovo amore.

Anna Safroncik ha un nuovo e misterioso amore

“Secondo me tutto ciò che viene messo alla luce nel mondo dello spettacolo poi viene rovinato, per cui ho deciso di non parlare più della mia vita privata. Non dirò più se sono single o fidanzata”, aveva detto nello studio di Verissimo quando Silvia Toffanin, che non perde mai occasione di indagare sulla vita sentimentale dei suoi ospiti, le aveva posto la fatidica domanda: “E l’amore?”.

Anna Safroncik è un’attrice ben nota al pubblico italiano ma, nonostante la fama la preceda, non ha mai avuto l’intenzione di dare in pasto al gossip la propria vita privata. Coerente con questa filosofia di vita e ancora scottata dalla fine della sua ultima relazione con Marco Maria Mazio, non ha fornito aggiornamenti su eventuali nuove conoscenze o frequentazioni. Ad anticiparla, però, ci ha pensato il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono l’attrice di origine ucraina in dolce compagnia di un uomo misterioso, del quale non si conosce l’identità.

Alla luce di ciò, è facile giungere alla conclusione che non si tratti di qualcuno che lavora nel mondo dello spettacolo, almeno non davanti alle telecamere, ma altro non ci è dato sapere almeno per il momento. L’unica certezza è che tra i due sembra esserci una forte intesa, a giudicare dagli scatti rubati nella Capitale, con tanto di bacio appassionato a favore di passanti.

L’amara fine della storia con Marco Maria Mazio

Non sono mancati gli amori nella vita di Anna Safroncik, a cominciare da quello giovanile con Giulio Berruti (avevano 20 anni) che è l’attuale compagno di Maria Elena Boschi. L’attrice ha avuto una relazione anche con il collega Francesco Arca prima e poi con il DJ Tommaso Cicchinelli, ma a lasciare il segno è stata senza dubbio l’ultima, quella con Marco Maria Mazio.

Una storia molto intensa quella con l’avvocato campano, seppur durata poco più di un anno, della cui fine aveva parlato la stessa Safroncik in un’intervista a Diva e Donna: “Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale – aveva spiegato -. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola. Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più”. Parole che avevano fatto seguito al primo, spiazzante annuncio durante l’ultima edizione del Premio Gentleman FairPlay: “Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose”.