“Se potessi dirti addio”, Gabriel Garko torna dopo 6 anni: cast e trama

Fonte: Maria Marin Gabriel Garko in "Se potessi dirti addio" con Anna Safroncik

Se potessi dirti addio segna il ritorno in tv di Gabriel Garko. L’attore piemontese è infatti lontano dalle scene da tempo, per la precisione da 6 anni, ed è ora arrivato il momento di riprendere il suo posto sul set. La fiction, prodotta da Jeki Production per Mediaset, è destinata alla prossima stagione televisiva ma le riprese sono già iniziate. La serie è diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Se potessi dirti addio, il cast

I dettagli della nuova fiction di Canale5 non sono ancora tanti, ma sappiamo che il primo ciak è stato battuto e che il protagonista della nuova storia dei Tognizzo è Gabriel Garko. L’attore torna dopo un periodo di tempo piuttosto lungo che ha dedicato alla sua vita privata, nella quale ha incluso il coming out fatto nel giardino del GF Vip e di fronte alla sua ex Adua del Vesco (oggi tornata al suo nome di battesimo, Rosalinda Cannavò).

In questi anni si è comunque fatto vedere dal pubblico attraverso diverse ospitate, come quella a Belve da Francesca Fagnani, e a Ballando con le stelle, in cui ha mostrato le sue incredibili doti di ballerino fermate non da uno ma da ben due infortuni che l’hanno costretto al ritiro, proprio durante la finale. Il suo percorso è stato bellissimo e carico di coraggio, ma il fisico ha avuto la meglio determinando la sua uscita dal gioco.

Sembrava quindi che Gabriel Garko si fosse allontanato definitivamente dalla recitazione per dedicarsi ad altri progetti artistici, ma l’annuncio di Se potessi dirti addio ci conferma che il suo amore per la fiction non l’ha mai abbandonato. Al suo fianco, anche Anna Safroncik, che torna nel cast di una fiction a distanza di anni dal successo travolgente de Le Tre Rose di Eva.

La trama di Se potessi dirti addio

Il ruolo ricoperto da Gabriel Garko è quello di Marcello, un uomo dal grandissimo fascino ma che deve fare i conti con un disagio enorme. Il protagonista di questa storia ha infatti perso la memoria. A correre in suo soccorso è la splendida psichiatra Elena, interpretata proprio dall’attrice italo-ucraina Anna Safroncik, che però è alla disperata ricerca del responsabile della morte di suo marito. Il loro destino è dunque legato a filo doppio dal presente ma anche da un imprevedibile passato del quale nessuno era a conoscenza.

Quando va in onda

La data di messa in onda su Canale5 non è certa, dato che le riprese sono appena iniziate. Con la stagione estiva imminente, possiamo presupporre che la trasmissione della nuova fiction possa avvenire in autunno o in inverno, a seconda dell’occupazione delle slot che Mediaset assegna alle fiction in uscita.

Si tratta comunque di un grande notizia per i fan di Gabriel Garko, che da troppo tempo aspettavano un ritorno sulle scene, così come quelli di Anna Safroncik. Entrambi hanno infatti contribuito al successo e alla crescita del genere nei primi anni 2000. Lei è stata inoltre tra le protagoniste della soap Centovetrine, partita nel 2001 e andata avanti per anni, fino a quando la Rete non ha deciso di chiuderla per scarso gradimento da parte del pubblico.