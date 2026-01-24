Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Gabriel Garko è tornato a parlare della sua vita privata e ha messo un punto fermo su uno dei capitoli più discussi del suo passato sentimentale. L’attore ha infatti confermato quanto Manuela Arcuri ripete da anni: la loro relazione non è stata una costruzione mediatica, ma una storia autentica, vissuta lontano dalle strategie promozionali che in altri momenti hanno accompagnato la sua carriera. Ma quei tempi oggi sono lontani: dopo il coming out al Grande Fratello Vip il 53enne ha trovato la serenità anche nella sua sfera intima ed è felicemente fidanzato.

La storia tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri è stata vera

Per anni Gabriel Garko ha vissuto come sospeso tra due dimensioni parallele. Da una parte la vita pubblica, costruita accanto a donne che incarnavano una narrazione perfetta, dall’altra una dimensione privata tenuta al riparo, quella di uomo omosessuale costretto al silenzio.

“La mia vita sentimentale pubblica era una fiction”, ha raccontato ora a La Repubblica con lucidità. “Storie finte. L’unica vera l’ho vissuta con Manuela Arcuri“.

Ha così confermato la versione che da tempo fornisce l’attrice di Latina: quella tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri è stata una storia vera. Lei aveva dichiarato a riguardo:

“La nostra non era affatto una storia studiata a tavolino. Assolutamente. È stato un amore nato sul set tra un bacio e l’altro. È stata una storia abbastanza breve, quello sì, ma vera. Ti do la mia parola che non è stata studiata a tavolino, né organizzata, né finta. Era vera, verissima”

Gabriel Garko e Manuela Arcuri sono stati insieme tra il 2009 e il 2010, vivendo una breve ma intensa relazione nata sul set della fiction Il peccato e la vergogna. Dopo la rottura sono rimasti amici e non hanno avuto problemi a collaborare in altre produzioni.

Per la vita privata di Garko la svolta è arrivata dopo le parole di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. È stato allora che Dario Oliviero, questo il suo vero nome, ha scelto di dire chi era davvero. Non per scandalo, ma per necessità.

“Non sono il primo e non sarò l’ultimo”, ha spiegato, parlando di un sistema che spesso chiede di interpretare ruoli anche fuori dal set.

Il successo, ha ammesso, ha un prezzo alto: “Non è facile, la gente da fuori vede l’oro che luccica, tu le sbarre”. Garko ha attraversato una fase di smarrimento profondo, segnata da attacchi di panico e dalla sensazione di non sapere più chi fosse. La sua famiglia e gli amici conoscevano la verità, ma lui sentiva di doverla reprimere.

Quando ha deciso di raccontarsi, qualcuno lo ha accusato di non essere stato onesto. “Non ho preso in giro nessuno, se non me stesso”, ha risposto.

Accettarsi non è stato immediato. È stato un percorso, anche terapeutico, che lo ha portato a riconciliarsi con la propria identità. Oggi Garko guarda a quel passato senza rancore, consapevole che dire la verità non è stato un punto di arrivo bensì l’inizio della libertà.

Oggi Gabriel Garko è fidanzato e convive felicemente

Lontano da quelle dinamiche, Gabriel Garko sta vivendo una relazione stabile da quattro anni con una persona estranea al mondo dello spettacolo. “Non è dell’ambiente, viviamo insieme e non si sa nulla”, ha precisato.

Condividono la quotidianità lontano dai riflettori, in una normalità protetta con attenzione. Il nome del compagno resta top secret: ora che non ha più nulla da nascondere, Garko sceglie comunque di tutelare la sua privacy.