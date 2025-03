Manuela Arcuri sull’amore con Gabriel Garko: “Non era organizzata, ma una storia vera”

Fonte: IPA Manuela Arcuri

Bellissima e senza peli sulla lingua, Manuela Arcuri è ancora oggi uno dei volti più amati della TV italiana, dopo aver vissuto il periodo di massimo successo negli anni 2000.

Ospite di Caterina Balivo a La volta Buona, l’attrice ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, tra ricordi, storie d’amore e qualche delusione. Tra gli argomenti affrontati, non poteva mancare la relazione con Gabriel Garko, su cui Manuela è stata categorica: nonostante sia stata breve, la loro è stata una storia vera.

Manuela Arcuri, la verità sulla storia con Gabriel Garko

Nel mondo dello spettacolo, dove telecamere e riflettori non lasciano spazio alla vita privata, non è raro che alcune relazioni vengano create a tavolino per esigenze di immagine. Flirt architettati, costruiti e poi chiusi al momento giusto: un copione già visto. Ma non è stato il caso di Manuela Arcuri e Gabriel Garko. I due, nei primi anni 2000, hanno vissuto una breve ma autentica storia d’amore nata sul set.

Col tempo, qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio la veridicità della loro relazione, soprattutto dopo il coming out di Garko e le sue dichiarazioni su alcune storie “di facciata” imposte dal mondo dello spettacolo.

Quella con Manuela, però, non rientra tra queste. A confermarlo è stata proprio lei, durante l’intervista con Caterina Balivo: “No, la nostra non era affatto una storia studiata a tavolino. Assolutamente. È stato un amore nato sul set tra un bacio e l’altro. È stata una storia abbastanza breve, quello sì, ma vera. Ti do la mia parola che non è stata studiata a tavolino, né organizzata, né finta. Era vera, verissima”.

Un racconto che trova conferma anche nelle parole dello stesso Garko, che in un’intervista a Belve aveva sottolineato come quella con Manuela fosse stata una delle poche storie reali vissute sui set.

Fonte: IPA

Viverla lontano dai riflettori, però, non è stato facile: “È stata una delle storie in cui ho avuto più paparazzi nella mia vita. Mi piaceva fino a un certo punto, perché poi la tua vita privata diventa pubblica. La relazione risale all’inizio della nostra carriera, quando lavoravamo sempre insieme. Poi, dopo anni, hanno iniziato a girare delle voci, anche se con me lui non si è mai confidato, quindi non sapevo realmente quale fosse la sua vita privata. Quando ha fatto coming out, abbiamo capito tutti quanti che la sua vita era quella. Ha fatto bene secondo me”.

Gli amori difficili e di Manuela Arcuri

Oltre alla storia con Gabriel Garko, la vita sentimentale di Manuela Arcuri è stata costellata di emozioni, ma anche di delusioni.

L’attrice ha raccontato di essere rimasta spesso scottata da uomini più interessati alla sua fama che a un rapporto sincero: “Si avvicinavano a me perché volevano notorietà, vivere di luce riflessa. Una volta sono andata a cena con un uomo che, verso la fine della serata, mi ha dato un bacio e, appena uscita dal ristorante, ho visto muoversi la siepe. In lontananza c’erano i paparazzi. La settimana dopo ero sulla copertina di un giornale. Lui mi disse che non c’entrava niente, allora ho parlato direttamente con i fotografi e mi hanno confidato chi li aveva chiamati. Non l’avrei mai perdonato. Ho sofferto per tante persone che hanno fatto questo”.

Fortunatamente, nel 2010 ha incontrato l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha finalmente trovato la serenità. Dal loro amore è nato il figlio Mattia nel 2014, e nel luglio del 2022 i due si sono uniti in un matrimonio da favola.