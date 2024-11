Fonte: IPA Gabriel Garko

Gabriel Garko non avrebbe mai voluto fare coming out. L’attore ha fatto sapere a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, che è stato costretto a parlare della propria omosessualità onde evitare conseguenze spiacevoli. Da sempre molto riservato, la star di tante fiction Mediaset ha rivelato nuovi retroscena su quella confessione avvenuta qualche anno fa al Grande Fratello Vip, davanti alla collega Rosalinda Cannavò, con la quale ha finto in passato di aver avuto una relazione.

Il coming out di Gabriel Garko in tv

“Fosse stato per me, per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famoso coming out, non l’avrei mai fatto”, ha dichiarato Gabriel Garko nel programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio, in onda sabato 9 Novembre, in seconda serata su Rai1. Senza giri di parole ha ammesso di essere stato costretto a rivelare la propria omosessualità. “C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista, – ha spiegato l’attore – perché dal momento in cui blocchi l’aspetto della sessualità, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa”.

“Io sono dell’opinione che fino a quando esisterà il coming out, significa che non si è realmente liberi. Se qualcuno deve sempre denunciare quali sono le proprie preferenze. Io ho sempre detto, per quale motivo un etero non deve denunciarsi come tale, o per quale motivo un etero non deve denunciare quello che gli piace fare. – ha aggiunto – Ognuno è quello che vuole essere. Però purtroppo io mi sono trovato in un momento particolare della mia vita, dove o lo facevo io stesso il coming out o veniva fatto da terzi in maniera brutta”.

Gabriel Garko ha poi precisato: “Ho cercato di farlo nel modo più naturale possibile, nel modo più sincero possibile. Però l’ho fatto e devo dire mi sono liberato di un grandissimo peso. Forse da tanti è stato visto spettacolarizzato o cose del genere, ma non è stato questo l’intento. È stato proprio un intento di corsa verso qualcosa a cui volevo sfuggire e farlo in un modo per me dignitoso, per poi poter tornare a rilavorare come se nulla fosse successo. Questo era il mio più grande obiettivo”.

La lettera di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip

Il coming out di Gabriel Garko è avvenuto nel 2020 al Grande Fratello Vip. All’epoca l’attore era entrato nella Casa più spiata d’Italia per leggere una lettera alla collega Rosalinda Cannavò, nella quale ha apertamente svelato quello che non ha esitato a definire “il segreto di Pulcinella”.

Nella missiva non è mancata una denuncia ad un sistema che impone a molti di non poter essere se stessi per poter fare il lavoro che amano. A Garko – vero nome Dario Oliviero – è successo proprio questo: per un lungo periodo ha dovuto fingere di essere qualcun altro per potersi fare strada nel mondo dello spettacolo. Alla fine si è riappropriato della propria libertà, si è “tolto un peso”, come affermato nel reality show, seppur costretto.