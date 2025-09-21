Gabriel Garko, i falsi amori a Da noi… a ruota libera: “Non è stato facile da vivere”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gabriel Garko parla dei suoi falsi amori a "Da noi... a ruota libera"

Da noi… a ruota libera ha aperto le porte a una nuova stagione: Francesca Fialdini, sempre empatica e misurata, ha accolto in studio Gabriel Garko, uno dei volti più amati della tv e icona di amori che hanno fatto sognare il pubblico.

Oggi, però, l’attore è tornato a parlare di quel periodo come un momento in cui, per portare avanti la carriera, è stato costretto a compromessi che hanno segnato profondamente la sua vita privata. Un capitolo complesso, che per anni gli ha impedito di vivere la sua intimità con leggerezza, costringendolo a nascondere una parte importante di sé.

Gabriel Garko tra falsi amori e compromessi

Erano gli anni ’90 quando un giovanissimo Gabriel Garko faceva le sue prime apparizioni sul piccolo schermo, conquistando subito il pubblico con personaggi intensi: uomini tormentati, passionali, a volte oscuri, ma sempre capaci di lasciare il segno. A rendere tutto ancora più indimenticabile, quella bellezza magnetica che nel tempo gli è valsa il titolo di uno degli uomini più affascinanti d’Italia.

Una carriera brillante e un successo travolgente hanno inevitabilmente acceso la curiosità degli spettatori, desiderosi di conoscerlo non solo come attore, ma anche nella sua dimensione più privata: la vita personale e i grandi amori, molti dei quali nati proprio sui set.

Col tempo, però, quella curiosità ha lasciato spazio al racconto diretto: Garko ha scelto di rompere la gabbia che lo teneva lontano da una verità più intima, che è tornato a condividere con Francesca Fialdini.

Ripercorrendo la sua carriera, l’attore ha spiegato: “Sapevo che avrei dovuto fare questa rinuncia, però qui entriamo in una sfera che per me è stata motivo di sofferenza. Anche se da fuori si vedevano le luci, dentro si vedevano le sbarre. L’ho fatto e lo rifarei, perché non amo piangermi addosso, né far notare agli altri quanto mi può pesare una cosa. In tutti questi anni ho vissuto il mio lavoro senza rendermi nemmeno conto della mia notorietà, perché ero stato un po’ ingabbiato e non mi si permetteva di capire quanto ero famoso e quindi il potere che potevo avere”.

“Ero in un contesto in cui la personalità veniva schiacciata per portarti in una certa direzione, non è facile da spiegare. Io non sono una vittima, però in quegli anni ho sempre tenuto testa, ho sempre cercato di mantenere il massimo della dignità. Sono sceso a compromessi minimi rispetto a quelli che mi si chiedevano”.

Forzature che, come ha ricordato Fialdini, arrivavano a non permettergli di vivere l’intimità in maniera serena, costringendolo a vivere false relazioni amorose invece di poter dichiarare il suo vero orientamento sessuale.

Poi, il 2020, e quel coraggio di fare coming out in una trasmissione seguitissima come Il Grande Fratello Vip: “Si è parlato tanto di questo coming out perché l’ho fatto in una trasmissione. Per me è stato molto sincero e il pubblico questo lo ha capito e questo mi ha rasserenato. Io avevo paura del contrario perché avevo paura che il pubblico lo prendesse come un tradimento. Io ho nuotato per anni in un mare molto agitato”.

Il motivo della scelta? La presenza di Adua Del Vesco, per anni sua fidanzata, e alcune situazioni che avrebbero potuto complicare le cose: “Non mi sarei mai immaginato che l’avrei fatto al Grande Fratello, ma lì c’era Adua, c’era tutta una situazione e c’era una persona sapevo sarebbe andata a difendersi da cose. Il modo migliore per difendersi poteva essere attaccare me. Quindi io ho voluto anticipare tutto questo, dicendo bene quello che rischiava di essere detto male da qualcun altro. Volevo essere sincero e onesto“.

Gabriel Garko, il percorso (in)fortunato a “Ballando con le Stelle”

L’intervista si è poi spostata su un momento più leggero della sua carriera televisiva. In studio è arrivata Giada Lini, la ballerina che lo ha accompagnato nell’avventura di Ballando con le Stelle, con cui ha ricordato le emozioni dello show.

Un’esperienza intensa, segnata anche da un infortunio e da un’operazione che però non hanno scalfito né il suo talento né la voglia di mettersi in gioco. Solo dopo un secondo stop, l’attore ha scelto di ritirarsi, chiudendo comunque un capitolo che lo ha consacrato come un grande professionista.

Ora, le porte di Ballando con le Stelle si aprono proprio per Francesca Fialdini, concorrente nella nuova edizione del programma. La promessa di Garko per la conduttrice è quella di un tifo sfegatato: “Adesso tocca a te farci sognare”.