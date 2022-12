Gabriel Garko, quanti infortuni ha avuto a “Ballando con le stelle”

Un intoppo dopo l’altro, per il validissimo Gabriel Garko, che sta affrontando un nuovo infortunio dopo la rottura del tendine del braccio destro. L’attore, come rivelato da Milly Carlucci in un comunicato ufficiale sui social, ha raccolto le ultime briciole di coraggio che gli sono rimaste per portare a termine quest’esperienza nella quale ha brillato per il suo naturale talento per la danza.

Gabriel Garko, tutti gli infortuni a Ballando con le stelle

Siamo arrivati a quota due. Dopo quello, molto serio, subito al braccio destro, per Gabriel Garko è di nuovo tempo di infortunio. E a un passo dalla prima finale nella quale balla per accumulare punteggio in vista della finalissima del 23 dicembre. A darne l’annuncio è stata una dispiaciuta Milly Carlucci, intervenuta sui canali social ufficiali della trasmissione:

“Popolo di ballerini, questo programma è un grande romanzo a capitoli. I capitoli non li controlliamo noi, ieri durante l’allenamento Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa è una possibilità sempre in agguato, lui si porta dietro le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Lui è un combattivo, è il nostro eroe che non si abbatte mai, Rocky Balboa”.

Non dovrebbero quindi esserci particolari sconvolgimenti per la prima finale del 17 dicembre. Gabriel Garko, di certo sotto stretto controllo e consiglio dei medici, ha deciso di ballare comunque per accumulare punti in vista della sfida conclusiva alla quale non intende proprio mancare. Con lui c’è Giada Lini, la sua maestra e ballerina, che in queste settimane ha dato il meglio di sé con coreografie studiate appositamente per tenere in gara il suo allievo.

La conduttrice stessa ha rivelato che ha deciso di ballare: “Ci vediamo sabato, ci sarà il ripescaggio per gli eliminati e la prima parte della finale per i già qualificati tra cui Gabriel. Dovranno fare una gara per accumulare punteggio, Gabriel si esibirà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista”. Lunedì 19, il concorrente si sottoporrà a un nuovo controllo medico: “Ci sarà un consulto lunedì, capiremo meglio l’entità di tutta la situazione. Intanto sabato ci saremo, ci sarà anche lui”.

Il primo infortunio al tendine

È uno dei concorrenti più apprezzati di quest’edizione di Ballando con le stelle. Gabriel Garko ha dimostrato di avere un grandissimo talento per la danza, candidandosi così alla vittoria finale. Il suo percorso è stato però fermato da un gravissimo infortunio al braccio, con una violenta rottura del tendine che ha richiesto un’operazione d’urgenza.

Non si è mai arreso. Ha ballato subito dopo l’operazione, con il braccio ben fissato sul petto, e ha continuato nelle settimane successive, incontrando il parere positivo della giuria che lo ha premiato con voti altissimi. Chiunque altro si sarebbe probabilmente ritirato ma lui no, ha voluto continuare a ballare e a provare a raggiungere la finalissima, per la quale è stato favorito fin dalla prima esibizione con Giada Lini.

La sua bravura, unita alla disinvoltura sul palco, non hanno mancato di generare una lunga serie di polemiche. “Non ho mai ballato”, aveva dichiarato Garko, ma le parole concesse a MaridaCaterini.it a seguito della serie tv Rodolfo Valentino, per la quale si sarebbe allenato in sala anche per 9 ore di seguito, l’avrebbero smentito: “Lui ballava incredibilmente bene. Ho fatto una full immersion di ballo. Per tre settimane prima delle riprese e durante tutta la lavorazione del film ho preso lezioni di tango, foxtrot, charleston e valzer“. Poco male, la finale è stata raggiunta.