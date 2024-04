Ascolti tv del 5 aprile, resa dei conti per Gabriel Garko e Antonella Clerici

Su Canale 5 va in onda l'ultima puntata di "Se potessi dirti addio" con Gabriel Garko e si scontra con il gran finale di "The Voice Senior"

Fonte: IPA Gabriel Garko

Due ultimi appuntamenti nel palinsesto di venerdì 5 aprile. Su Rai 1 Antonella Clerici ha chiuso i battenti di The Voice Senior, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Gabriel Garko, Se potessi dirti addio.

The Voice Senior è dunque arrivato al finale di stagione. E per l’ultimo appuntamento del suo talent che vede in gara le più belle voci over 60, Antonellina Clerici ha voluto come super ospiti niente meno che i Pooh.

Intanto Gabriel Garko, che con il penultimo episodio di Se potessi dirti addio ha ottenuto il podio degli ascolti, nei panni di Marcello non è più un paziente di Elena (Anna Sofroncik) ma la dottoressa continua ad aiutarlo. E ricordi dolorosi del passato lo attanagliano.

Su Rai 3 Marco Giallini nella prima parte del documentario, Lato A, la storia della più grande casa discografica, narra della RCA. Fondata dagli americani a Roma nell’immediato dopoguerra, alla guida di Ennio Melis diventa un vero e proprio colosso della musica capace di vendere milioni di dischi.

A Quarto Grado su Rete 4 si è tornati a parlare della morte di Giulia Tramontano, la giovane donna uccisa al 7° mese di gravidanza, nel maggio 2023, dall’ex fidanzato, reo confesso, Alessandro Impagnatiello. L’uomo afferma di non aver premeditato il delitto, ma dai documenti dell’inchiesta emerge chiaramente che da mesi avvelenava la ragazza. Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. È lei la donna ripresa da una videocamera di sicurezza nei pressi di piazzale Gioberti, a Trieste, il giorno della scomparsa? Il nuovo elemento potrebbe essere il tassello che conduce alla verità.

Prima serata, ascolti tv del 5 aprile: trionfa la finale di The Voice Senior

La finale di The Voice Senior, su Rai1, ha raccolto 3.679.000 spettatori pari al 23,5% di share, confermando il grande successo di questa stagione ormai conclusa. Su Canale5 l’ultima puntata di Se Potessi Dirti Addio, che ha segnato il ritorno sulle scene di Gabriel Garko, è piaciuta a 2.906.000 spettatori con uno share del 16,7%. Su Rai2 Tutta un’altra vita ottiene 670.000 spettatori (3,7%). Su Italia1 Il cacciatore di giganti ha conquistato 853.000 spettatori (4,7%).

Su Rai3 la prima puntata di Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana raduna 492.000 spettatori con il 2,7%. Su Rete4 Quarto Grado si prende 1.198.000 spettatori (8,2%). Su La7 Propaganda Live si prende 887.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 MasterChef conquista 533.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Fratelli di Crozza si prende 1.103.000 spettatori (5,9%).

Access Prime Time, dati del 5 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti è la scelta di 4.379.000 spettatori (23,1%) e Affari Tuoi di Amadeus conquista 5.463.000 spettatori (27,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia piace a 2.971.000 spettatori pari al 14,9%. Su Rai2 TG2 Post si prende 569.000 spettatori pari al 2,8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.273.000 spettatori (6,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha ottenuto 1.345.000 spettatori (6,9%) e Un Posto al Sole conquista 1.571.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 Prima di Domani è la scelta di 730.000 spettatori e il 3,7%. Su La7 Otto e Mezzo si prende 1.456.000 spettatori (7,3%). Su Tv8 100% Italia conquista 487.000 spettatori pari al 2,5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo fa segnare 650.000 spettatori (3,3%).

Il preserale, dati del 5 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è la scelta di 2.698.000 spettatori pari al 24,6%, mentre L’Eredità si prende 3.941.000 spettatori pari al 27,9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha ottenuto 1.627.000 spettatori (15,7%), mentre Avanti un Altro! ha totalizzato 2.577.000 spettatori (19,2%). Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Italia-Paesi Bassi conquista 374.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 389.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 660.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.163.000 spettatori (14,2%). A seguire Blob totalizza 979.000 spettatori (5,6%) e Generazione Bellezza si prende 1.012.000 spettatori (5,5%). Su Rete4 Terra Amara è la scelta di 541.000 spettatori (3,2%). Su La7 Padre Brown conquista 158.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 402.000 spettatori (2,7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha totalizzato 448.000 spettatori con il 2,8%.