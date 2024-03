Ascolti tv dell’1 marzo, è la serata di Antonella Clerici che vola

Antonella Clerici torna con "The Voice Senior" e si scontra con "Terra Amara" su Canale 5. Il caso di Olinda e Rosa viene trattato da "Un giorno in pretura"

Il venerdì è la serata di Antonella Clerici che su Rai 1 conduce The Voice Senior. Canale 5 ribatte con Terra Amara, mentre su Rai 2Un giorno in pretura si occupa di Rosa e Olindo.

Dopo il successo di Doc – Nelle tue mani 3, Rai 1 propone un grande classico, The Voice Senior, arrivato alla terza puntata. Al timone dello show c’è Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Siamo ancora alle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”. I coach devono ascoltare i concorrenti senza poterli vedere. Solo la loro voce deve conquistarli e, in quel caso, il coach può voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si voltano, invece, è il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della serie turca, Terra Amara dove Fikret e Cetin scoprono dell’identità di Mehmet una volta arrivati a Beirut.

Su Rai 3 va in onda uno speciale di Un giorno in pretura in occasione dell’apertura del processo di revisione della sentenza per la strage di Erba. Nella puntata, intitolata Rosa e Olindo, l’ultima sentenza, sono sottolineati i punti più controversi che sono alla base della richiesta di revisione. Nel corso degli anni, sulla condanna all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano si sono scatenate molte polemiche, tese a dimostrare che la coppia era vittima del più grosso clamoroso errore giudiziario della storia criminale italiana.

Prima serata, ascolti tv

Nella serata di ieri, venerdì 1 marzo 2024, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.739.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.978.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica sono la scelta di 587.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Dune in prima visione ha incollato davanti al video 1.168.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 745.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 1.116.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 825.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 la Formula 1 – Prove GP Bahrain ottiene 545.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.089.000 spettatori con il 5.7%.

Access Prime Time, ascolti 1 marzo 2024

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.839.000 spettatori (24%) e Affari Tuoi conquista 5.395.000 spettatori (26.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.162.000 spettatori pari al 15.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.402.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.530.000 spettatori (7.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.582.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 621.000 spettatori con il 3% nella prima parte e 702.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.507.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia è visto da 460.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 709.000 spettatori (3.4%).

Preserale: ascolti tv del 1 marzo 2024

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.398.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.669.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.262.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.440.000 spettatori (20.7%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa .000 spettatori (%) e TG Sport Sera totalizza .000 spettatori (%), mentre Castle raccoglie .000 spettatori (%) e i Mondiali Indoor di Atleticasono visti da .000 spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla .000 spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati .000 spettatori (%). A seguire Blob segna .000 spettatori (%) e Caro Marziano raccoglie .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa .000 spettatori (%). Su La7 Padre Brown raduna .000 spettatori pari al %. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da .000 spettatori con il %.