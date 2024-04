Ascolti tv del 19 aprile, Antonella Clerici e il gran finale di The Voice Generations

Antonella Clerici su Rai 1 ha condotto la finale di "The Voice Generations", mentre su Canale 5 è andata in onda una puntata di "Terra Amara"

Fonte: IPA Antonella Clerici

Nella guerra degli ascolti tv del 19 aprile Antonella Clerici ha trovato spianato il terreno per la finale di The Voice Generations su Rai 1. L’unica a farle davvero grande concorrenza è la serie turca, Terra Amara, su Canale 5.

Dopo il botto di share della settimana scorsa, Antonellina Clerici su Rai 1 sferra l’ultimo colpo con The Voice Generations dove si sono esibiti i concorrenti scelti dai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa durante le tradizionali Blind Auditions. Unico scopo per tutti gli 8 gruppi di cantanti finalisti era quello di vincere.

Per gli amanti dei film, la scelta nel palinsesto di venerdì spaziava tra Il richiamo della foresta con Harrison Ford su Italia 1 o Freaks Out, opera seconda di Gabriele Manetti, talentuoso regista italiano rivelatosi nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot, su Rai 2. La storia si svolge nel 1943 nel 1943: l’impresario Israel gestisce un piccolo circo composto da quattro giovani mutanti, dotati ciascuno di un superpotere. L’uomo li convince a seguirlo negli Stati Uniti, ma poco prima della partenza viene catturato dai nazisti. I suoi “artisti” dovranno organizzarsi, ma c’è chi vorrebbe servirsi di loro per scopi bellici.

Mentre Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata emozionante di Terra Amara dove il matrimonio tra Zuleyha e Hakan è messo a rischio. Infatti, un imprevisto ha sospeso la cerimonia. Su Rete 4 Quarto Grado si è concentrato sulla vicenda di Liliana Resinovich. Al centro della puntata, anche le novità sulla strage di Erba. Rosa Bazzi e Olindo Romano, dopo essere stati condannati all’ergastolo per aver ucciso quattro persone, crimini confessati in più occasioni, ora ribadiscono la propria innocenza.

