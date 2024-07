Ascolti tv dell’11 luglio, Alberto Angela perde contro Temptation Island

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Su Rai 1 la serata del giovedì è di Alberto Angela con il suo programma Noos – L’avventura della conoscenza e come di consueto si è scontrato con Temptation Island, in onda su Canale 5, che gli dà del filo da torcere in fatto di share.

Dopo il grande successo di ascolti della seconda semifinale degli Euro 2024, è toccato ad Alberto Angela difendere il podio dello share di Rai 1 con Noos – L’avventura della conoscenza dove è andato alla scoperta di un cantiere edile di duemila anni fa a Pompei, rimasto sepolto sotto la cenere dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e recentemente riportato alla luce dagli scavi del Parco archeologico nella Regio IX.

Canale 5 ha trasmesso la terza puntata di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, dove in gara erano rimaste sei coppie.

Su Rai 3 è andato in onda il film francese, Un sogno per papà. Theo, 11 anni, è uno dei migliori giocatori di football della sua squadra. Il suo più grande tifoso è il suo papà, Laurent, separato e male in arnese. Il bambino fa di tutto per compiacerlo al punto di inventarsi una piccola frottola, cioè che l’Arsenal lo vorrebbe prendere nella sua squadra giovanile. Mentre alle 20.35 a In Onda su La7 erano ospiti Carlo Calenda e Marco Furfaro.

Prima serata, ascolti tv dell’11 luglio: Temptation sbanca con il 30,96% di share

Su Rai 1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha ottenuto un ascolto medio di 1.729.000 spettatori pari al 12.61% di share. Su Canale5 la terza puntata di Temptation Island 11 incolla al video 3.629.000 spettatori con uno share del 30.96% (Buonanotte: 1.435.000 – 30.85%). Su Rai2 Chaos Walking raduna 412.000 spettatori pari al 2.79%.

Su Italia1 Final Score piace a 779.000 spettatori pari al 5.38%. Su Rai3 Un sogno per papà segna 542.000 spettatori e il 3.62%. Su Rete4 Giochi di potere totalizza un a.m. di 455.000 spettatori (3.35%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 740.000 spettatori e il 4.95%. Su Tv8 Sette Anni in Tibet raccoglie 264.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Nove Comedy Club: Giuseppe Giacobazzi Io ci sarò diverte 339.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati dell’11 luglio

Techetechetè conquista 2.612.000 spettatori con il 16.77%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.640.000 spettatori pari al 16.95%. Su Rai2 TG2 Post interessa 567.000 spettatori (3.63%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.158.000 spettatori (7.49%).

Su Rai3 il doppio appuntamento con Un Posto al Sole appassiona 1.262.000 spettatori (8.19%). Su Rete4 4 di Sera interessa a 711.000 spettatori e il 4.69% nella prima parte e 763.000 spettatori e il 4.88% nella seconda parte. Su La7 In Onda raduna 1.163.000 spettatori (7.46%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a .000 spettatori pari al %. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 549.000 spettatori (3.5%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.027.000 spettatori pari al 21.31%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.963.000 spettatori pari al 25.18%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.338.000 spettatori (14.91%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.874.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 393.000 spettatori con il 3.63% e S.W.A.T. 480.000 spettatori con il 3.58%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 232.000 spettatori (2.31%) e FBI: Most Wanted piace a 375.000 spettatori (2.88%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.981.000 spettatori (16.06%). A seguire Blob segna 786.000 spettatori (5.62%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 552.000 spettatori (4.07%). Su La7 Padre Brown raduna 196.000 spettatori pari all’1.82%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori con il 3.4%.