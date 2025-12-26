Ascolti tv del 25 dicembre, Alberto Angela sfida il Concerto di Natale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Continua anche nella sera di Natale la sfida degli ascolti tv: giovedì 25 dicembre infatti Rai e Mediaset hanno schierato i loro cavalli di battaglia in uno scontro diretto che promette scintille. Da un lato su Rai1 andava in onda Stanotte a Torino, documentario sulla raffinata città sabauda condotto da Alberto Angela. Dall’altro, su Canale5, Federica Panicucci conduceva il Concerto di Natale in Vaticano, con la partecipazione dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Pennino.

Vari i palinsesti anche delle altre reti, dedicati principalmente alle famiglie: su Rai2 l’appuntamento era Il ritorno di Mary Poppins, film con protagonista Emily Blunt, mentre Rai3 proponeva le puntate della soap di successo Un posto al sole. Su Rete4 andava in onda la commedia Natale a tutti i costi, con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, mentre su Italia1 imperdibile il primo capitolo della saga del mago più famoso della storia del cinema, Harry Potter e la pietra filosofale. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 25 dicembre?

Prima serata, gli ascolti del 25 dicembre: vince Alberto Angela

Nella serata di ieri, giovedì 25 dicembre, su Rai1 Stanotte a Torino ha interessato 3.140.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 il Concerto di Natale ha conquistato 1.841.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Il ritorno di Mary Poppins intrattiene 878.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale incolla davanti al video 1.275.000 spettatori con l’8.7%.

Su Rai3 Soul segna 601.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza 699.000 spettatori (4.2%). Su La7 Parenti serpenti raggiunge 524.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Jumanji ottiene 298.000 spettatori (1.8%). Sul Nove La Corrida raduna 665.000 spettatori con il 4.9%.

Access Prime Time, gli ascolti del 25 dicembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi arriva a 4.040.000 spettatori (22.8%) dalle 20:41 alle 21:39. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.320.000 – 19.6%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.326.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:47 alle 21:55.

Su Rai2 I nipoti di Paperino è la scelta di 683.000 spettatori con il 3.9%, La festa di Pluto 712.000 spettatori con il 4%, Paperino e la goccia 816.000 spettatori con il 4.5%, Le esercitazioni di Pippo 843.000 spettatori con il 4.6%, Pluto postino 906.000 spettatori con il 5% e Ape di guardia 1.031.000 spettatori con il 5.7%.

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.179.000 spettatori (6.7%). Su La7 Missione Pianeta conquista 659.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 381.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 366.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale, i dati del 25 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.493.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.421.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.377.000 spettatori (11.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.985.000 spettatori (14.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (536.000 – 4.4%), Una corona per Natale conquista 557.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 673.000 spettatori (5.1%), mentre Polar Express segna 744.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.097.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 881.000 spettatori (5.4%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 967.000 spettatori (5.8%).

Su Rete4 La Promessa intrattiene 955.000 spettatori (5.7%) dalle 19:41 alle 21:27. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 256.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (327.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 507.000 spettatori con il 3.2%.

