La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto per Natale. Gerry Scotti torna indietro nel tempo

Gerry Scotti e Samira Lui hanno festeggiato il Natale in compagnia dell’affezionato pubblico di Canale 5: La Ruota della Fortuna è andata in onda anche giovedì 25 dicembre , portando nel salotto degli italiani gli auguri dei volti del programma dell’access prime time più seguito degli ultimi mesi. Una scelta, da parte di Mediaset, per premiare il lavoro di due professionisti e per regalare al pubblico a casa la serenità di un format storico in salsa natalizia. Look d’eccezione, una gara ben combattuta e tabelloni a tema: ecco cosa è successo.

Orgoglioso ed emozionato: così Gerry Scotti ha dato il via alla puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 25 dicembre con alcune parole volte proprio a ringraziare il suo pubblico: "Sono emozionato, quale occasione migliore per dirvi che siete la nostra grande famiglia, lo siete diventati. Io ho la fortuna con il mio lavoro di essere qui in casa vostra da più di 40 anni, ci sono giorni speciali in cui mi sento onorato di essere avvolto e travolto dal vostro amore e dal vostro affetto, questo è uno di quei giorni".

"Ancora una volta", ha continuato, "vi dò il benvenuto a La Ruota della Fortuna. Buon Natale, auguri da me e la mia band, è l’ultima volta che li chiamo così, tra dieci minuti avranno un nome". Proprio così, perché come annunciato negli scorsi appuntamenti nella puntata nella festa più attesa Scotti ha comunicato alla band che da quel momento in poi si sarebbe chiamata Fortuna Five. Dopo di lui, a scendere le scale, è stata Samira Lui, avvolta in un abito corto in velluto rosso intenso. L'abito a maniche lunghe e ampia, ma elegante, scollatura è stato un esempio perfetto di look delle feste. Semplicemente bellissima. "Io sto vivendo in Natale nella mia seconda famiglia che ho trovato", ha affermato la conduttrice, dando ancora maggiore forza ai ringraziamenti di Scotti. "Non farci commuovere", ha risposto lui, "Avremo altre occasioni questa sera".

Gerry Scotti, Babbo Natale a La Ruota della Fortuna del 1991

Ma la partita inizia con una sorpresa, sia per gli spettatori sia per lo stesso Gerry. La prima manche da giocare per i tre concorrenti ci riporta infatti indietro nel tempo, al 1991, per la precisione, ne La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno. In una puntata natalizia infatti aveva partecipato proprio Gerry, vestito da Babbo Natale. "Un segno del destino", ha sottolineato il conduttore. A testimoniare l'accaduto un video. Scotti ha ricordato con nostalgia quel momento: "Al mio fianco cipollino e il mio vecchio amico Boldi". Sicuramente un momento emozionante e divertente.

Chi ha vinto La Ruota della Fortuna del 25 dicembre

A contendersi la vittoria nella puntata di Natale de La Ruota della Fortuna sono la campionessa in carica, Valeria, avvocata della provincia di Palermo, il 25enne Marco, studente di Scienze della Nutrizione e Alessandro, insegnante di inglese di Terracina, che Gerry, giustamente ringrazia per l'eleganza del vestito scelto per partecipare alla puntata. "Lo userai anche al matrimonio?", gli ha chiesto. "Non lo so, ci sto pensando", ha risposto il ragazzo. In studio c'è infatti la sua fidanzata a tifare per lui.

Sebbene Marco sia stato in vantaggio per la maggior parte della partita, ad aggiudicarsi la possibilità di vincere l'ambito premio di 200.000 euro è stato Alessandro, che si è qualificato alla manche finale con 21mila euro. Alessandro ha poi indovinato tutte e tre le frasi dell'ultimo gioco, vincendo così la Fiat 500 Elettrica, in attesa di capire quanto potrà vincere grazie alle buste. Il giovane decide di svelare prima il contenuto della busta numero 2, dove ci sono 15 mila euro, lui riconosce di avere in mano tanti soldi, ma vuole approfittare della situazione per questo rifiuta e passa alla 3 Qui però ci sono solo 100 euro, non resta quindi che dirottarsi sulla numero 1, dove ci sono 10 mila euro.

