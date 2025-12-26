La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto per Natale. Gerry Scotti torna indietro nel tempo

Non smette di girare neanche a Natale "La Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti e Samira Lui: una puntata speciale ricca di sorprese

Foto di Giorgia Prina

Giorgia Prina

Lifestyle Specialist

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Pubblicato:

IPA
Samira Lui, 10 look che hanno fatto la storia tra semplicità e glamour

Gerry Scotti e Samira Lui hanno festeggiato il Natale in compagnia dell’affezionato pubblico di Canale 5: La Ruota della Fortuna è andata in onda anche giovedì 25 dicembre, portando nel salotto degli italiani gli auguri dei volti del programma dell’access prime time più seguito degli ultimi mesi. Una scelta, da parte di Mediaset, per premiare il lavoro di due professionisti e per regalare al pubblico a casa la serenità di un format storico in salsa natalizia. Look d’eccezione, una gara ben combattuta e tabelloni a tema: ecco cosa è successo.

Samira Lui in velluto e gli auguri più belli

IPA
Samira Lui
