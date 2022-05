Fodere del divano, il trucco per lavarle in lavatrice senza sciuparle

I sofà sfoderabili possono essere puliti davvero facilmente, e la lavatrice si dimostrerà una grande alleata. Non preoccupatevi se pensate di rovinare le fodere del divano: è possibile lavarle senza difficoltà senza sciuparle, basterà solo seguire qualche piccolo accorgimento per ottenere risultati perfetti.

Il nostro divano è sinonimo di relax, il luogo perfetto dove rilassarsi e trascorrere momenti lontani da stress e preoccupazioni, da soli o in compagnia della famiglia. Proprio perché molto utilizzato, bisogna prestare attenzione alla sua pulizia: avere un divano igienizzato è fondamentale per il benessere della casa.

Lavare le fodere del divano: come fare

I nostri sofà in tessuto possono destare qualche preoccupazione, ma niente paura. Se possedete un divano sfoderabile – solitamente possono essere in cotone, microfibra, nylon, poliestere – potete tirare un sospiro di sollievo: questo tipo di divano è il più facile da pulire. È possibile infatti affidarci alla lavatrice, la nostra fedele compagna delle pulizie di casa, senza rovinarle o sciuparle in alcun modo.

Prima di sfoderare i nostri divani però è fondamentale rimuovere lo sporco, la polvere, le briciole, i capelli e i peli dei nostri animali che si sono accumulati nel tempo. Basterà utilizzare gli accessori giusti della nostra aspirapolvere, come la spazzola per la tappezzeria, soffermandoci sulle fessure e sugli angoli più nascosti.

Piccolo suggerimento: è possibile anche cospargere del bicarbonato di sodio sul nostro sofà, lasciarlo riposare per un’ora o due, quindi aspirarlo per rinfrescare ulteriormente le fodere del divano.

Come lavare le fodere del divano in lavatrice senza sciuparle

Dopo aver aspirato ogni traccia di polvere e sporco con l'aspirapolvere, si può procedere con il lavaggio delle fodere del divano in lavatrice. Basterà seguire le cerniere, sfoderando cuscini, braccioli e schienale con facilità. Controllate sempre le informazioni indicate sull’etichetta del rivestimento: se il tessuto è cotone o misto, è consigliabile un lavaggio delicato, non superiore a 40°.

In generale è sempre meglio utilizzare un sapone liquido e temperature basse per non rovinare i tessuti e sciuparli. Non dimenticate di pretrattare eventuali macchie prima di procedere al lavaggio in lavatrice. Potete utilizzare sia dei prodotti specifici, come degli smacchiatori, ma anche con bicarbonato e un po’ di acqua tiepida si può sciogliere lo sporco più ostinato. Stesso risultato può essere ottenuto con una spugnetta e del sapone di Marsiglia (ma non dimenticate di risciacquare per non lasciare aloni).

Dopo aver lavato i rivestimenti del divano, bisogna far asciugare le fodere evitando di esporle direttamente alla luce del sole. Sarà un modo per preservarle da aloni e macchie. Non è necessario ricorrere al ferro da stiro: in genere i tessuti del sofà, se stesi correttamente durante l’asciugatura, si adatteranno senza lasciare pieghe e grinze una volta rifoderato il divano.

Per una pulizia completa, durante il lavaggio e l’asciugatura potete pulire anche la struttura del divano rimasta scoperta, utilizzando sempre l'aspirapolvere per eliminare lo sporco più nascosto.

Ovviamente, non dimenticate i cuscini, perché anche per loro valgono le stesse regole. In realtà sono ancora più semplici da pulire con l’aspirapolvere: anche le federe possono essere inserite in lavatrice, per avere in pochi minuti tessuti puliti e profumati.