Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Un meraviglioso pancione e una frase che dice veramente tutto per annunciare la gioia più grande. Massimiliano Gallo e Shalana Santana sono infatti in attesa del loro primo figlio, concepito dopo il matrimonio che hanno celebrato nel 2022 e che li ha uniti ancora di più. Splendidi e riservati, hanno voluto tenere segreta la notizia fino a che non è stata evidente, ma la loro felicità era troppo grande perché fosse divisa solo in due. E così, hanno deciso di condividere con tutti la bella novità che sta per stravolgere le loro vite.

Massimiliano Gallo papà, la dedica su Instagram

“Belli e felici”, scrive Massimiliano Gallo su Instagram a corredo di una foto in cui compare con sua moglie Shalana Santana, in attesa del loro primo figlio. Si tratta dunque di un annuncio in piena regola, dato che nessuno era a conoscenza della gravidanza, tanto da meravigliare persino i suoi follower che l’hanno perfino bacchettato: “Ma Shalana è incinta? E quando ce lo volevate far sapere a nascita avvenuta. Auguri e figli… o maschio o femmina”.

Non sorprende, comunque, che l’attore figlio d’arte (suo padre era l’attore e cantante Nunzio Gallo) abbia voluto tenere riservata la notizia che riguardava la sua famiglia. Oltre che per il suo talento nella recitazione, infatti, è amato per la sobrietà e la serietà che da sempre lo contraddistinguono. Aveva tenuto segreto persino il matrimonio con la sua Shalana, che su Instagram aveva scritto: “Volevamo scomparire per un attimo…Volevano viverci questo momento in maniera completamente privata…E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Adesso, “abboffateci” di Auguri”.

L’amore per Shalana Santana e la prima figlia Giulia

Per entrambi, non è la prima esperienza come genitori. Lei ha un figlio da una precedente relazione e anche lui. Massimiliano Gallo è infatti papà di Giulia, nata nel 1997 dal suo matrimonio precedente. Di lei parla pochissimo, ma a Verissimo aveva raccontato: “Sono un padre poco presente. Ho cercato di avere con lei un rapporto molto onesto, in cui lei sa che manco come presenza fisica. Cerco di compensare questa cosa con tanto amore. Siamo abbastanza innamorati l’uno dell’altro. Spero di aver fatto un buon lavoro, ma so di non essere il padre ideale”.

E aveva continuato: “Sto molto via. Mi dispiace perché mi rendo conto che potevo fare meglio come padre, ma faccio un lavoro talmente particolare. Spesso si parla di questo lavoro con distacco e sufficienza, in Francia ad esempio hanno un grandissimo rispetto per l’artista, perché lo vedono come qualcuno che fa del bene alla società. In Italia l’approccio è diverso, ma ad esempio quando ancora oggi rivedo le cose di mio padre ne vado fiero. Spero di poter fare lo stesso con mia figlia”.

L’amore con Shalana Santana è nato per caso, dopo un incontro casuale in quel di Napoli. Di lei, aveva detto: “È una storia molto bella, e soprattutto è una persona che mi sta vicino. E non è semplice quando inizi ad avere tutti questi impegni. C’è bisogno di una persona che ti sopporta, oltre che a supporto. È una persona che devo ringraziare, perché mi sta veramente vicino in un modo speciale”.