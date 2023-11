Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Caterina Balivo è andata in onda con il consueto appuntamento del pomeriggio, in versione ridotta. Ospite de La Volta Buona – seppur in collegamento – è stato l’attore Massimiliano Gallo, tra i protagonisti della fortunata serie tv I bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai 1 lunedì 6 novembre con la penultima puntata della quarta stagione. Felice al fianco della moglie Shalana Santana, incalzato dalla conduttrice ha svelato il sesso del bebè che la coppia ha annunciato di aspettare poche settimane fa.

Massimiliano Gallo svela il sesso del bebè (e quando nascerà)

L’attore non ha nascosto l’entusiasmo per l’egregio e stimolante lavoro al fianco di Alessandro Gassmann ne I Bastardi di Pizzofalcone, la cui quarta stagione è ormai agli sgoccioli, ha parlato del suo impegno a teatro e delle nuove puntate della serie dedicata all’avvocato Vincenzo Malinconico ma, inevitabilmente, l’attenzione della conduttrice si è spostata sulla sua vita privata.

Massimiliano Gallo è uno degli attori italiani più amati e, quando ha annunciato insieme alla moglie Shalana Santana di essere in dolce attesa di un bebè, i suoi fan sono andati letteralmente in visibilio. Del resto con personalità di questo tipo un annuncio del genere è sentito quasi come se a comunicare il lieto evento fosse uno di famiglia.

E Caterina Balivo, approfittando del collegamento con l’attore a La Volta Buona, gli ha posto la fatidica domanda: è maschietto o femminuccia? Dopo un breve momento di esitazione, Massimiliano Gallo ha finalmente risposto: “Io faccio solo femminucce”. Dunque si tratta di una bambina, la seconda per lui che ha già una figlia di nome Giulia, nata nel 1997 dal suo precedente matrimonio, e, come lui stesso ha confermato, nascerà a metà febbraio.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana, la famiglia si allarga

Per tanto tempo hanno tenuto per sé il loro grande amore finché, a un certo punto, hanno deciso di uscire allo scoperto. Quella tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana è una “storia molto bella”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista, di quelle che nascono in modo del tutto casuale ma che, nel tempo, si rivelano importanti.

Dal primo incontro a Napoli, la modella e attrice ha fatto breccia nel suo cuore, trovando in lei una compagna ma anche una persona con la quale condivide l’amore per il set e il palcoscenico. “È una persona che mi sta vicino – ha spiegato, parlando proprio di lei -. E non è semplice quando inizi ad avere tutti questi impegni. C’è bisogno di una persona che ti sopporta, oltre che a supporto. È una persona che devo ringraziare, perché mi sta veramente vicino in un modo speciale“.

La coppia ha custodito gelosamente anche la notizia delle nozze, rivelando tutto soltanto a cerimonia avvenuta. Sono riservati e sempre più innamorati, felici di poter condividere i momenti più belli e importanti della propria vita con le persone più vicine: “Volevamo scomparire per un attimo…Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata… E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli”, avevano spiegato in quell’occasione. Hanno fatto lo stesso con la gravidanza di Shalana, tenendola nascosta per i primi mesi, perciò è stata proprio una bella sorpresa il fatto che Massimiliano Gallo abbia deciso di condividere qualcosa in più sulla figlia che nascerà in diretta TV, solo per amore del suo affezionato pubblico.