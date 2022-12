Massimiliano Gallo ha sposato la sua Shalana: cosa sappiamo sulle nozze segrete

Fonte: IPA Matrimoni vip 2022, le nozze dei famosi

L’attore Massimiliano Gallo ha sposato la compagna Shalana Santana, come lui stesso ha annunciato con un (inaspettato) post su Instagram. Una coppia bellissima e che condivide un grande amore da tanti anni, gelosamente custodito tra le mura della propria casa come si fa con le cose preziose, quelle a cui si tiene di più. La stessa discrezione è stata riservata alle nozze del protagonista della fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, rimaste segrete fino a cose fatte.

Massimiliano Gallo, nozze segrete con la sua Shalana

C’è chi fa grandi proclami iniziando a “spoilerare” qualcosa già settimane (se non mesi) prima del lieto evento e chi, al contrario, preferisce restare in silenzio e godersi il giorno più bello circondato soltanto dagli affetti più cari. Massimiliano Gallo rientra proprio in questo secondo gruppo, lui che ha vissuto la lunga storia d’amore con Shalana Santana con estrema riservatezza allo stesso modo ha voluto che il matrimonio fosse un momento soltanto per loro: “Volevamo scomparire per un attimo… Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata… – ha scritto l’attore di Vincenzo Malinconico su Instagram – E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli ❣️ Adesso, ‘abboffateci’ di auguri…”.

Da verace napoletano quale è, il figlio d’arte del celebre Nunzio Gallo ha svelato ad amici e fan le nozze segrete con la compagna senza sbilanciarsi troppo sui dettagli, ma pur sempre con quel tocco di ironia che lo contraddistingue, la stessa che ha donato al personaggio della fiction Rai che ne ha decretato il grande successo sul piccolo schermo.

Shalana Santana, il look di nozze moderno ma chic

Massimiliano Gallo non si è sbilanciato sulle nozze con Shalana, concedendoci pochissime informazioni. Sappiamo, ad esempio, che la coppia ha deciso di celebrare il matrimonio esclusivamente in presenza dei figli, avuti entrambi da relazioni precedenti. L’attore napoletano ha una figlia di nome Giulia, oggi diciannovenne, avuta dal precedente matrimonio con l’ex moglie Anna, mentre la modella e attrice di origine brasiliana condivide con l’ex compagno Alessandro Lukaks un figlio più piccolo.

Sobria come la ristretta cerchia degli invitati anche la mise della bella Shalana, che per convolare a nozze con Gallo ha optato per un look moderno ma anche molto elegante. Nell’unico scatto di nozze condiviso dal neo marito, salta agli occhi la scelta di indossare un completo con pantalone anziché il classico abito bianco, con una giacca in tweed dal taglio maschile. Unica nota “tradizionale” è stato il classico velo da sposa con coroncina di fiori.

Massimiliano Gallo e il grande successo di “Vincenzo Malinconico”

È un periodo d’oro per Massimiliano Gallo e le nozze con Shalana sono davvero la ciliegina su una torta farcita di amore e grandi successi. Lo avevamo già apprezzato in Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma con Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, la fiction Rai tratta dai romanzi di Diego De Silva, non c’è stata battaglia: Gallo è un degno figlio d’arte, con alle spalle una prestigiosa carriera al cinema e in teatro, oltre che in TV, e un talento che riesce a farlo entrare nel cuore del pubblico a ogni interpretazione.