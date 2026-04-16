Chi è Chiara Celotto e in quali fiction ha recitato

Chiara Celotto è fra i protagonisti di "Uno sbirro in Appennino": in quali fiction ha recitato l'attrice e perché è famosa.

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IPA Chiara Celotto

Fra i protagonisti di Uno Sbirro in Appennino, la fiction Rai con Claudio Bisio, troviamo Chiara Celotti, giovane attrice che ha conquistato già il pubblico recitando in Vincenzo Malinconico.

La carriera di Chiara Celotto

Classe 1997, Chiara Celotto è nata a Napoli e sin da piccola ha praticato danza. Per anni dunque ha lavorato come ballerina, esibendosi pure all’estero e collaborando con tantissimi artisti. L’esordio come attrice è arrivato nel 2021 quando ha recitato nel cortometraggio Istruzioni romantiche per danzare senza gravità. In seguito ha ottenuto il ruolo di Alagia in Vincenzo Malinconico su Rai 1.

Ha lavorato anche in L’amica geniale e ha partecipato a Resta con me. Nel 2022 ha recitato nel film di Sydney Sibilia, Mixed by Erry, e nella commedia Diversi come due gocce d’acqua.

Nel 2024 ha interpretato Adele nella serie Mameli e ha recitato nel film Nottefonda. Nel 2025 è tornata su Rai 1 con Vincenzo Malinconico, mentre al cinema ha recitato ne La casa degli sguardi di Luca Zingaretti. Non solo, ha debuttato sulla piattaforma Netflix con Sara – la donna nell’ombra. L’abbiamo vista anche in 40 secondi di Vincenzo Alfieri ed è la protagonista, accanto a Claudio Bisio, della serie Uno sbirro in Appennino.

La fiction con Bisio è una serie poliziesca che segue le vicende del commissario Vasco Benassi che dopo un errore professionale è costretto a ritornare a Muntagò, il suo paese natale che si trova sull’Appennino. Nel luogo che aveva lasciato tempo prima, il commissario ritroverà persone lasciate indietro nel passato, dalla cugina Gaetana al marito Bruno, sino all’agente Fosco.

La vita privata di Chiara Cerotto

L’attrice è particolarmente riservata e non ha mai parlato della sua vita privata. Di lei sappiamo però che è single e che, almeno per ora, non sarebbe in cerca dell’amore.

“Sono in un momento della vita in cui sto facendo delle cose per me, e l’idea di un’altra persona ora non c’è – ha rivelato -. Detto questo amo l’amore ed essere innamorata: sicuramente sarei felice di condividere la vita con qualcuno, ma tempo al tempo”.

Un passato da ballerina e un futuro luminoso da attrice, Chiara Cerotto ha raccontato di aver sofferto in passato di una forma grave di dermatite e di aver combattuto contro gli attacchi di panico.

“Soffro di dermatite – ha spiegato a Vanity Fair -, e quando ero più piccola e sembrava che l’unica cosa che contava fosse l’aspetto era un problema. Non vedermi con la pelle perfettamente liscia e devastata dal bruciore e dal prurito è stato difficile, ma con il tempo è andata meglio”.

“Quando, facendo terapia, ho imparato a fregarmene e a sentirmi sicura sotto altri punti di vista – ha spiegato -. All’epoca soffrivo di attacchi di panico che mi facevano stare molto male: sono cominciati al liceo, un luogo che non mi faceva stare bene perché non avevo stima di quell’ambiente e di molte persone che mi circondavano. Oggi so, grazie a mia madre che fa l’insegnante, che la scuola è più attenta a questo tipo di ansie anche se bisogna stare attenti a non esagerare mettendo i ragazzi dentro una campana di vetro”.