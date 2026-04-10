Claudio Bisio, prima il bacio poi lo schiaffo: Uno sbirro in Appennino divide

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Claudio Bisio in "Uno sbirro in Appennino"

Claudio Bisio ha debuttato giovedì 9 aprile su Rai 1 in prima serata con la fiction Uno sbirro in Appennino. La serie ha riscontrato un grande successo di pubblico. Ma “lo sbirro” di Bisio non convince tutti. Esattamente come nella trama, Vasco Benassi, suscita reazioni contrapposte, che prima viene baciato appassionatamente da Nicole Poli (Valentina Lodovini) e con altrettanta enfasi viene schiaffeggiato. Ma dovremo aspettare giovedì 16 aprile per vedere se il commissario riuscirà a conquistare la sindaca.

Uno sbirro in Appennino, successo al debutto

Malgrado alcune perplessità, il debutto di Uno sbirro in Appennino è stato un grande successo. Curiosità e attesa crescente per questa nuova puntata hanno portato ben 4.008.000 spettatori pari al 23.7% di share a sintonizzarsi su Rai 1. Ottimi dunque gli ascolti tv per la serie ambientata nel suggestivo scenario di Muntagò, immaginario paese d’origine del commissario, nel cuore dell’Appennino dell’Emilia-Romagna.

Claudio Bisio, luci e ombre del commissario Vasco Benassi

Nella prima puntata di Uno sbirro in Appennino abbiamo imparato a conoscere il commissario Benassi (Claudio Bisio), un uomo fatto di luci e ombre, che è buono ma vuole essere cinico, che è maniaco delle regole salvo poi trasgredirle per primo ed essere disordinato, un appassionato di donne che ama tutte ma mai veramente.

Insomma, il personaggio Benassi è un uomo fatto di luci ed ombre, un mix tra Montalbano e Rocco Schiavone. Anche se il commissario Benassi sembra mancare di qualcosa. Ma forse è perché siamo solo all’inizio della storia e dobbiamo impararlo a conoscere. Il suo segreto però lo conosciamo fin da subito: non si è mai ripreso dalla morte della sorella avvenuta in un incidente stradale mentre lui era al volante.

Il senso di colpa lo attanaglia e adesso che è stato costretto a tornare nel suo paese di origine, si rimette a indagare sul furgone giallo che ha causato lo schianto e la conseguente morte della ragazza.

Claudio Bisio divide

Ma a Muntagò ritrova anche una vecchia fiamma, Nicole Poli, interpretata da Valentina Lodovini, che ritrova sindaco e con un figlio grande che la preoccupa. Vasco si offre di aiutarla a capire cosa sta accadendo al figlio e per questo si merita un bacio appassionato, ma subito dopo il ragazzo viene arrestato e il risultato è un sonoro schiaffo.

Il commissario suscita sentimenti contrapposti, esattamente come Bisio nell’interpretare questo ruolo. C’è chi ha trovato la prima puntata della serie bellissima ed emozionante con un protagonista inedito e chi invece ha giudicato la performance dell’attore sottotono. Forse si aspettavano qualcosa di più brillante. Ma soprattutto in molti hanno trovato inopportune le parole di Bisio sul fatto che non ami le divise. E qualcuno sul profilo Instagram lo critica dicendo che che così “ha perso di credibilità”.

Uno sbirro in Appennino, anticipazioni del 16 aprile

Ma prima di giudicare, occorre vede come evolve la trama di Uno sbirro in Appennino. La seconda puntata va in onda giovedì 16 aprile in prima serata su Rai 1. Il commissario Benassi si concentra sul presunto suicidio di Gianni Cantelli. Mentre iniziano le prime tensioni all’interno della squadra, anche perché Gaetana scopre che suo figlio Macchio ha partecipato all’annaffiatura della piantagione di Magico, il figlio del sindaco.

Intanto si scopre che Gianni era stato truffato da Garbuglio, un imprenditore agricolo senza scrupoli, che viene a sua volta trovato morto.