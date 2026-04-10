Ascolti tv del 9 aprile, Claudio Bisio debutta con Uno sbirro in Appennino e non lascia scampo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Claudio Bisio in "Uno sbirro in appennino"

Giovedì 9 aprile è tornata la grande fiction su Rai 1. Claudio Bisio ha debuttato nel ruolo del commissario Benassi in Uno sbirro in Appennino. L’attenzione del pubblico televisivo era tutta (o quasi ) sulla nuova serie e per Pio e Amedeo che su Canale 5 hanno condotto Stanno tutti invitati ci sono poche speranze di ottenere il podio dello share.

D’altro canto, il ritorno di Bisio in tv e nei panni di un commissario di polizia, fatto di luci e ombre, che si ritrova a Muntagò per decisione del questore, è stato vissuto un grande evento. Persino Fiorello lo ha chiamato durante La Pennicanza.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Ore 14 Sera e su Rai 3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio e su Italia 1 è andato in onda il film Sleepless – Il giustiziere. Mentre su La7 abbiamo ritrovato Piazzapulita.

Nell’access prime time continua senza sosta la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 9 aprile: Claudio Bisio nell’Olimpo

Su Rai 1 Uno sbirro in Appennino incolla al piccolo schermo 4.008.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 847.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Sleepless – Il giustiziere piace a 807.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 832.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 981.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Europa League – Porto-Nittingham Forest ottiene 622.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 284.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, dati del 9 aprile: Gerry Scotti batte De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.216.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.068.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.864.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.088.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 536.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.044.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.199.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.464.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.037.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.887.000 spettatori (9%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 290.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 476.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.816.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.388.000 spettatori pari al 29%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.559.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera convince 2.339.000 spettatori (17.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (301.000 – 3.1%), F.B.I. conquista 383.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 484.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (305.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 234.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 525.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.225.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 994.000 spettatori (5.7%) e Vita da Artista sigla 921.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 998.000 spettatori (6.8%), mentre La Promessa intrattiene 1.009.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 230.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 338.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (280.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 681.000 spettatori con il 3.8%.