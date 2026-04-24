Ascolti tv del 23 aprile, lo sbirro Claudio Bisio cerca il riscatto e fa centro

Ufficio stampa Rai Claudio Bisio in "Uno sbirro in Appennino"

Claudio Bisio ha provato a risollevare gli ascolti tv della fiction di Rai 1 Uno sbirro in Appennino con la terza puntata. La serie fatica a decollare, ma il commissario Benassi cerca di attirare l’attenzione indagando su un killer che lascia messaggi inquietanti mentre Amaranta (leggi la nostra intervista a Chiara Celotto) s’infiltra in un gruppo di spacciatori per dimostrare le sue capacità al suo capo. Intanto tra Vasco e la sindaca, la storia continua.

Canale 5 ha risposto con Forbidden Fruit. Mentre su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera e su Rai 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari con Splendida Cornice dove ha ospitato Ute Lemper. Su Italia 1 è tornato Le Iene Show e su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto Dritto e Rovescio.

Nell’access prime time è proseguita la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 23 aprile: Bisio stravince

Su Rai 1 Uno sbirro in Appennino incolla al piccolo schermo 3.171.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.917.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 932.000 spettatori pari al 7%.

Su Italia1 Le Iene interessa 1.130.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.020.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 760.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 Innocenti bugie ottiene 239.000 spettatori (2%). Sul Nove Chernobyl – Nuove Verità raduna 228.000 spettatori con l’1.4%.

Access Prime Time, dati del 23 aprile: De Martino vola

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.058.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.962.000 spettatori (24.2%) dalle 20:49 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.757.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.733.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:52 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 570.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.071.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 988.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.413.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 984.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.890.000 spettatori (9.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 383.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 387.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.963.000 spettatori pari al 26.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.415.000 spettatori pari al 29.7%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.556.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro convince 2.552.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (434.000 – 4.5%), F.B.I. conquista 414.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 594.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (343.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 249.000 spettatori (2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 508.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.888.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 948.000 spettatori (5.6%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 781.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 842.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 929.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 193.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 346.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (253.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 670.000 spettatori con il 3.9%.