La Ruota della Fortuna, Samira Lui in forma e senza freni: “Fanno paura”

IPA Samira Lui

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna in onda il 23 aprile 2026: Gerry Scotti è entrato in studio salutando gli spettatori e i presenti, le sue “sciure”: per questo faccia a faccia con la fortuna, a giocare sono il Campione “bocconiano” Filippo, contro Valeria e Diego. Ecco cosa è successo.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 23 aprile

Ormai siamo abituati alle tempistiche della puntata: come da manuale, Gerry Scotti è stato presentato dalla band, i Fortuna Five, e poi si è passati alla presentazione dei concorrenti. Filippo è il Campione in carica: ha vinto 34.500 euro nella puntata del 22 aprile, e Scotti ha rivelato qualcosa in più su di lui, essendo un “bocconiano. “Io sto attento quando li presento, perché se dico qui abbiamo un bocconiano da 110 e lode e poi sbaglia il tabellone, la gente a casa dice ma che bocconiano è, invece ha dimostrato bravura”. A sfidare Filippo sono Valeria, che si sposa a maggio 2026, e Diego.

Il gioco non può iniziare senza colei che gira il tabellone: Samira Lui è entrata in studio con un balletto sulle note di Che fastidio!, il brano di Ditonellapiaga per Sanremo 2026, promosso anche da Scotti. Che, a proposito, non ha perso tempo e ha rimarcato l’aria di nozze di Valeria: “Qui si vogliono sposare tutti, che facciamo?”. E la Lui ormai è Campionessa nello schivare eventuali riferimenti alla sua vita privata: “Fanno bene, viva l’amore”. Tra l’altro aveva smentito categoricamente a Verissimo le indiscrezioni sulle presunte nozze imminenti con il fidanzato Luigi Punzo.

Chi ha vinto

Abbiamo assistito a una manche dopo l’altra, dal Giramondo, che tradizionalmente apre i giochi, alla manche musicale, che è una delle più amate. La partita è stata avvincente e non priva di colpi di scena, e il Campione si è fatto valere fin da subito, indovinando la prima manche. Hanno provato a conquistare il Jackpot, che ormai è del valore di 112.500 euro, ma anche per questa volta nessuno ha portato a casa il ricco bottino. Il tema del tabellone è stato “passatempi su carta”, indovinato dal Campione Filippo, che è anche in vantaggio: Valeria è stata brava, ma Diego è rimasto un po’ indietro.

La manche successiva è stata Se la sai, raddoppi, dedicata alla letteratura e in particolare all’enciclopedia dei giochi, con focus sulla dama. A indovinare il tabellone è stato finalmente Diego, anche incoraggiato da Scotti a lanciarsi nel “vivo” della partita. Ma a La Ruota della Fortuna, si sa, serve davvero un pizzico di fortuna.

A dominare la classifica è stato sempre Filippo per la maggior parte del gioco, al secondo posto Valeria e al terzo Diego: durante la manche Triplete, Samira Lui ha fatto una battuta, visto il tabellone a tema età. “Sia l’età che le tasse fanno paura“. E Scotti non si è lasciato sfuggire la risposta: “Oggi è in forma”. Peccato per il terzo triplete, in cui nessuno ha indovinato il cognome della gloriosa Gigliola Cinquetti e la sua Non ho l’età. E peccato anche per Diego: decisamente per lui non è stata la serata giusta. Filippo si è riconfermato Campione e in totale ha vinto 42.700 euro.