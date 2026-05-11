Il Festival di Cannes sta per cominciare: al via la 79esima edizione dal 12 al 23 maggio. Chi sono le star attese sulla Croisette

IPA Demi Moore

Il Festival di Cannes 2026 sta per aprire i battenti. La 79esima edizione della kermesse cinematografica si tiene dal 12 al 23 maggio, e anche quest’anno la Croisette si prepara ad accogliere un parterre di star internazionali di tutto rispetto. A presiedere la giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook e la Palma d’Oro alla Carriera viene consegnata a due monumenti: Barbra Streisand e Peter Jackson. La madrina di questa edizione è l’attrice francese Eye Haïdara. Impossibile, però, non notare un’assenza pesante per il nostro Paese: nessun film italiano in concorso, e ciò non accadeva da dieci anni. Possiamo però consolarci con la lista delle star attese sulla Croisette, tra cui la meravigliosa Monica Bellucci.

Le date del Festival di Cannes 2026 e il programma

La giuria è stata annunciata agli inizi di maggio, come da tradizione una settimana prima della partenza della cerimonia: tra i nove membri, c’è anche Demi Moore. Si parte lunedì 12 maggio con la cerimonia di apertura al Grand Théâtre Lumière, prevista per le 19. A inaugurare il festival è La Vénus électrique di Pierre Salvadori, proiettato fuori concorso. Nella stessa giornata prende il via anche la sezione Un Certain Regard alla Salle Debussy, con Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun come film di apertura.

Da lì in poi, dodici giorni di proiezioni, red carpet e conferenze stampa fino alla cerimonia di chiusura del 23 maggio, quando la giuria di Park Chan-wook assegna la Palma d’Oro. Tra i titoli più attesi in concorso c’è Parallel Tales di Asghar Farhadi, che porta sulla Croisette un cast corale impressionante, senza dimenticare Diamond di Andy Garcia e The Black Ball con Penélope Cruz.

Le star attese sulla Croisette: da Monica Bellucci a Kristen Stewart

Tra le presenze più attese c’è Monica Bellucci, che va a Cannes per Histoire de la nuit di Léa Mysius. Marion Cotillard è tra le protagoniste assolute di questa edizione con due film in programma: Roma Elastica e Karma di Guillaume Canet. Kristen Stewart torna sulla Croisette con Full Phil di Quentin Dupieux; presente anche Cara Delevingne nel cast di Club Kid di Jordan Firstman. Grande attesa anche per John Travolta, che calca il red carpet insieme alla figlia Ella Bleu per Propeller One-Way Night Coach: un momento che si preannuncia carico di emozione.

Il cast di Parallel Tales di Farhadi è “fuori scala”: Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira e Vincent Cassel nello stesso film. Charlotte Gainsbourg è invece la protagonista de L’affaire Marie-Claire. Penélope Cruz e Glenn Close condividono lo schermo in The Black Ball, Léa Seydoux è in The Unknown, e Rami Malek affianca Rebecca Hall in The Man I Love.

L’Italia – purtroppo – non è rappresentata in concorso, ma ha comunque una presenza sulla Croisette. La regista Laura Samani fa parte della giuria della sezione Un Certain Regard; parallelamente non mancano delle figure di spicco per il docufilm Roma Elastica di Bertrand Mandico, tra cui Isabella Ferrari, Tea Falco e Martina Scrinzi. E poi c’è Lorenzo Zurzolo, nel cast di The Black Ball.