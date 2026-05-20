Non servono diamanti e lustrini per spiccare sulla Croisette: lo sa perfettamente Eva Longoria, che per le strade della Costa Azzurra ha sfoggiato uno stile minimal (ma super glamour) che ha lasciato tutti a bocca aperta

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Eva Longoria

Il bello di Cannes non si vive esclusivamente sul red carpet del Palais des Festivals, ma anche — e soprattutto — per le strade baciate dal sole della Costa Azzurra. Spesso è proprio sulla Croisette che si tengono le vere lezioni di stile e a confermarcelo questa volta è Eva Longoria la quale, intercettata dai fotografi alla sua uscita dal celebre Hotel Martinez, ha letteralmente paralizzato il traffico grazie ad un look da giorno che profumava di estate, lusso e pura attitude da diva. Inutile dirlo: è già tendenza per la calda stagione che verrà.

Eva Longoria, l’abito minimal sulla Croisette che ha fatto impazzire tutti

Cannes 2026: per la sua sfilata off-duty sotto il sole della Costa Azzurra, Eva Longoria ha messo da parte i lustrini da red carpet per abbracciare in cambio uno stile minimalista davvero super sensuale. Il protagonista assoluto della scena? Un abito midi bianco ottico firmato Jacquemus, anche definibile un concentrato di eleganza sartoriale che fasciava le curve alla perfezione.

Il capo in questione giocava la carta della seduzione grazie ad una scollatura profonda e rotondeggiante, bilanciata da spalline larghe e da un drappeggio strategico in vita ad esaltare la silhouette. Il vero tocco da maestra, però, è arrivato subito dopo con gli accessori: quei maxi occhiali da sole dalla lente rosata, e dal sapore squisitamente rétro, sono ovviamente già in cima alla wishlist d’ogni degna fashion addicted. L’asso nella manica perfetto, per l’attrice, per proteggersi dai flash dei fotografi e aggiungere al contempo un’irresistibile aura di mistero hollywoodiano al tutto.

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Per completare l’opera, poi, la star ha scelto di spezzare l’impeccabile total white con un paio di slingback con tacco alto (precisamente le High Cubisto Slingback della stessa maison francese) e impreziosite da un vezzoso fiocco sulla punta, abbinate alla iconica Valérie, una borsa a mano nera, compatta e rigida, impreziosita da dettagli in metallo dorato.

Il solo tocco di luce dell’intero outfit era posizionato sul polso, un orologio dorato che proprio non ha saputo passare inosservato agli occhi dei collezionisti: si trattava infatti di un rarissimo modello Patek Philippe, il “Santo Graal” per ogni intenditore del settore. Una tenuta da diva da manuale, insomma, con la quale la star ha voluto regalarci la formula definitiva dello chic estivo 2026.

Eva Longoria a Cannes 2026, non solo moda: cos’è il Global Gift Gala

Dietro a questa catwalk improvvisata, in perfetto stile quiet luxury, si nasconde però una missione molto più nobile. Una che porta Eva Longoria sulla Croisette anno dopo anno: l’attrice di Desperate Housewives non si trova a Cannes solo in veste di icona fashion, ma soprattutto come storica madrina e co-presidente del Global Gift Gala.

Parliamo di un evento benefico che durante il Festival raduna una ristretta élite dell’alta società internazionale, tra figure di spicco del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della moda, per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica a supporto di donne, bambini e famiglie della comunità latina in condizioni di estrema vulnerabilità. Ed ecco la vertiginosa visibilità della kermesse cinematografica improvvisamente declinata in una causa concreta.