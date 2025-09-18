L'autunno 2025 è già iniziato per Eva Longoria: tutto quello che sappiamo sul coordinato in maglia con paillettes che l'attrice ha sfoggiato da "Live with Kelly and Mark"

IPA Eva Longoria

Eva Longoria ondeggia in perfetto equilibrio su di un alto paio di tacchi per le strade di New York, e pare che dall’ultima puntata di Desperate Housewives — e cioè dal lontano 2012 — non sia passato un solo giorno: smessi, almeno per il momento, i fasciantissimi bandage dress che da sempre caratterizzano il suo signature look, l’attrice di origini messicane ha deciso questa volta di ispirare le proprie apprendiste fashionista indossando uno dei primi look autunnali della stagione. Triste? Nemmeno un po’. A voi l’ardua sentenza.

L’autunno scintillante di Eva Longoria: tutto sul coordinato in maglia che è già il più desiderato del momento

Lo schema è sempre il medesimo: Eva Longoria esce di casa ed una nuova tendenza prende forma. Se questa è una verità innegabile, è vero anche che l’ascesa dello knitwear in passerella e poi nel panorama streetwear si era iniziata ad annusare nell’aria quando ancora indossare qualcosa in più del bikini appariva un azzardo sin troppo grande.

Invitata a partecipare alla più recente puntata di Live with Kelly & Mark, noto talk show mattutino molto seguito dai telespettatori americani, la nostra eterna Gabrielle Solis ha pensato bene di dare una spintarella alla soffice voga indossando un coordinato in maglia davvero degno di nota.

Di lana avvolta da capo a piedi, l’attrice ha così fornito ai presenti la sua personale interpretazione di come un completo autunnale dovrebbe apparire: nei toni caldi del beige e del marrone cioccolato, la mise firmata Brunello Cucinelli si componeva di uno spesso maglione a girocollo e di una longuette. Cosa aveva di particolare? Brillava, spargendo riflessi metallici tutt’intorno, grazie ai fitti inserti in paillettes ton sur ton. Il tutto era poi completato da una larga cinta scura a cingere la vita, e da un paio di sandali con cinturino satin color bronzo.

IPA

Insomma, sarà pur vero che l’estate è quasi giunta al termine, ma con capi del genere pronti a fare il loro ingresso nel nostro armadio riuscire ad accettarlo suona subito più dolce. O, quantomeno, è più o meno questa la strategia che Eva Longoria sembra stare adottando.

Eva Longoria cambia look, è irriconoscibile con i capelli grigi sul set di “Christmas Karma”

Se il suo invidiatissimo expensive brunette è di certo tra le principali caratteristiche a rendere la bella Eva Longoria riconoscibile, pare essere ora giunto il momento di cambiare. Giusto il tempo di girare una delle prime commedie natalizie del 2025, si intende.

In Christmas Karma, pellicola di Gurinder Chadha ispirata alla celebre novella di Charles Dickens Il Canto di Natale, l’attrice interpreta lo Spirito del Natale Futuro: nel primo trailer emerso, però, in molti hanno faticato a riconoscerla. Al posto della solita chioma scura, infatti, vediamo scendere sul suo volto, per l’occasione dipinto come un coloratissimo teschio messicano, una cascata di riccioli grigi. Che dire, non vediamo l’ora di vederla in azione.