Helena Prestes domina The 50, Eva Grimaldi non ci sta: “Le sputo in faccia”

IPA Helena Prestes

Helena Prestes è ufficialmente la concorrente da guardare a The 50 Italia. Nella quinta puntata del reality di Prime Video, la modella brasiliana si è ritrovata al centro della frattura tra i volti più televisivi e i protagonisti del mondo social, cambiando gli equilibri del gioco con una strategia che ha fatto discutere e ha portato a una maxi eliminazione pesantissima.

A finire fuori sono state anche Eva Grimaldi e Antonella Elia, che non hanno nascosto la rabbia contro di lei lanciandole accuse molto dure. Helena, però, non ha arretrato, ha riconosciuto il suo ruolo nella partita e ha lasciato intendere di sapere perfettamente cosa stava facendo.

Helena Prestes a The 50 è protagonista indiscussa

Chi si aspettava una Helena Prestes più istintiva che calcolatrice, probabilmente ha dovuto ricredersi. A The 50 Italia l’ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato un lato molto più freddo e competitivo, costruendo rapporti, cercando sponde tra creator e influencer e spostando di fatto il peso delle nomination.

La sua strategia ha colpito soprattutto i personaggi più riconoscibili della tv, finiti al centro di una selezione durissima dopo una lunga catena di salvataggi e alleanze incrociate. Helena ha scelto di avvicinarsi al fronte dei creator e degli influencer, trasformando quella che sembrava una semplice divisione generazionale in una vera mossa di gioco. Così i veterani del piccolo schermo si sono ritrovati improvvisamente più esposti, mentre lei guadagnava centralità e spazio nelle dinamiche del cast.

E ovviamente questi ultimi non l’hanno presa benissimo. La modella, però, non ha provato troppo a nascondersi. Anzi, davanti alle accuse ha lasciato intendere di sapere perfettamente cosa stesse facendo: “Il mio piano si sta sviluppando e sento il potere”, ha detto nel corso della puntata.

Eva Grimaldi si scaglia contro la modella

A pagare il prezzo di questa tattica è stata anche Eva Grimaldi, che con Helena aveva già condiviso un’altra esperienza televisiva e proprio per questo la rottura è sembrata ancora più personale. Prima di scoprire il verdetto finale, l’attrice aveva già promesso battaglia: “Se rimango gliela faccio pagare a lei e a tutto il gruppo”.

Poi è arrivata l’eliminazione. E con essa anche una delle frasi più taglienti della puntata. Salutando i compagni, Grimaldi ha scelto di togliersi più di un sassolino dalla scarpa: “Mi metto gli occhiali così vi vedo negli occhi, ricordate una cosa: diffidate da chi lancia il sasso e poi si nasconde”. Un riferimento che Helena ha subito riconosciuto come rivolto a sé, senza però arretrare: “Non ha detto una bugia, è la verità, ma è il mio gioco”.

La tensione, però, non si è fermata lì. A caldo, fuori dal gioco, Grimaldi ha rincarato la dose con parole durissime: “Sono contenta di aver detto quello che pensavo. Se voglio ringraziare Helena? No, le sputo in faccia a lei”. Una reazione forte, ruvida, destinata inevitabilmente a diventare uno dei momenti più discussi di questa fase del reality.

Antonella Elia: “Una gattamorta”

Anche Antonella Elia, eliminata nella stessa ondata, ha commentato la strategia della modella. “I giovani sono delle cacche, ma la cacca più cacche di tutte è Helena. Ha fatto il suo gioco, è agile e furba ma è una gattamorta”, ha detto, confermando quanto la brasiliana sia ormai percepita come una minaccia un po’ da tutti.

E mentre una parte del cast la vive come una traditrice, altri concorrenti sembrano riconoscerle un’intelligenza tattica fuori dal comune.