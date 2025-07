Helena Prestes, convivenza in vista con Javier. I nuovi progetti in tv

IPA Helena Prestes

È un momento davvero magico per Helena Prestes: la storia dell’ex gieffina con il suo compagno Javier Martinez, conosciuto proprio durante l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, procede a gonfie vele. E si parla di convivenza: la coppia infatti avrebbe già preso casa e sarebbe pronta a trasferirsi a breve. Nel frattempo per la modella brasiliana è tempo anche di tornare sul piccolo schermo: per lei un nuovo progetto in vista.

Helena Prestes e Javier Martinez pronti a convivere

Grandi novità nella vita di Helena Prestes: la modella brasiliana si sta godendo l’estate con il suo compagno Javier Martinez, con il quale fa coppia fissa da tempo. Il loro amore è nato all’interno della Casa del Grande Fratello e da allora non si sono più lasciati: la loro storia procede a gonfie vele e stanno progettando un futuro insieme.

Helena e Javier sono infatti pronti a convivere: le prime indiscrezioni erano state diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva condiviso tra le storie una segnalazione di una follower che affermava che i due sarebbero andati a vivere presto insieme. La notizia è stata confermata anche dallo stesso Javier, che in una recente intervista ha annunciato la convivenza con la compagna. La coppia ha preso casa a Terni e presto si trasferiranno insieme nella nuova abitazione: la scelta della città non è casuale, perché Martinez ha firmato per la prossima stagione con la società Terni Volley Academy.

“Quando dico che il Grande Fratello mi ha dato tanto, mi riferisco soprattutto a Helena: con lei ho trovato l’amore. Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro, sport, amore. E sono certo di farcela anche perché Helena verrà a vivere a Terni con me – ha dichiarato l’atleta – saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un’altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce”.

Non solo: stando alle indiscrezioni diffuse da Amedeo Venza, lo sportivo “starebbe pensando di fare il grande passo“. Un’altra splendida notizia per la coppia, che a dispetto dei gossip, sono più felici che mai e che potrebbero convolare a nozze nell’estate del 2026, quando Martinez sarà libero dagli impegni sportivi. “Il nostro rapporto fuori è intenso ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza”, aveva dichiarato Helena durante una recente intervista. “Sappiamo cosa proviamo. Questo non è uno scherzo e per questo lo teniamo protetto”.

Helena Prestes, i nuovi progetti in tv

Dopo l’esperienza al Grande Fratello la modella brasiliana sarebbe pronta a tornare in tv con un nuovo show, o così almeno si vocifera. A diffondere qualche informazione sui nuovi progetti dell’ex gieffina è stata ancora una volta Deianira Marzano, che tra le sue storie di Instagram ha fatto sapere: “Helena Prestes confermata per il nuovo programma in partenza a Settembre! Le registrazioni inizieranno proprio a inizio mese e lei è già pronta a tornare davanti alle telecamere. Curiosi di scoprire dove la vedremo?”.

Al momento non è dato sapere con certezza dove rivedremo la modella, ma secondo Amedeo Venza potrebbe tornare sul piccolo schermo in uno show targato Netflix.