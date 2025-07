Sul web si diffonde la voce che Helena Prestes e Javier Martinez siano in dolce attesa e loro non la prendono bene

IPA Helena Prestes

Si pensa che la fanbase più accanita sia quella delle boyband, che nessuno possa essere più ossessionato da un vip di un gruppo di adolescenti. E invece esistono i fan del Grande Fratello, che scelgono il loro beniamino dentro la casa per non mollarlo più, per continuare a seguirlo, spiarlo e commentarlo (a fargli persino regali costosi!) anche a gioco finito. Un’attenzione che porta contratti di sponsorizzazioni e milioni di follower ma che a volte può far paura. Helena Prestes, seguita anche grazie alla storia d’amore con Javier Martinez, conosciuto proprio all’interno del Gf, minaccia i propri fan di essere pronta a lasciare i social: a farla infuriare è la fake news su una sua presunta gravidanza.

Helena Prestes incinta: l’indizio su TikTok

La nuova frontiera del coinvolgimento social sono le – spesso interminabili – dirette su TikTok. Un modo per interagire con i fan in modo più che diretto, quasi come se si fosse in videochiamata. Helena Prestes ha scelto di intrattenere i propri follower live, in compagnia dell’inseperabile Javier Martinez, anche nel giorno del suo compleanno. Compiva 35, era vestita come una dea greca e pronta a festeggiare in grande con gli amici. Scherzava e rideva quando il fidanzato le tocca il ventre e rivolgendo lo sguardo in camera chiede: “Volete?”.

Poche ore dopo, un utente segnala a un noto canale Instagram dedicato al gossip che sul profilo di un amico si vede il pallavolista argentino avvicinarsi alla pancia della fidanzata e chiedere se dentro ci sia un orsetto o una cavallina? A questo punto la notizia diventa virale, la fanbase degli “Heleners” impazzisce e comincia a preparare il corredino. Non può essere uno scherzo, su un argomento così delicato non si può mica scherzare. Però, spesso vi si monetizza sopra, e non sono mancati gli haters che ipotizzavano fosse tutta una strategia per creare hype e portare la coppia al centro dell’attenzione mediatica (cosa che, nel suo piccolo, è effettivamente successa).

Nessuna gravidanza, lo sfogo di Helena

Non è trascorso molto tempo prima che la stessa diretta interessata si decidesse a far chiarezza. Su un’altra diretta, stavolta su Instagram, l’ex gieffina ha confermato che “io su certi argomenti non scherzo. Infatti non era uno scherzo, stavamo parlando di quello”. Che sospiro di sollievo, non è stato un delirio collettivo, non completamente. Un bambino però “non c’è” spiega Prestes, che racconta che di aver fatto un test di gravidanza in vacanza a Mykonos il cui risultato era negativo. La modella non spiega tuttavia se si trattasse di un falso allarme o se lei e Martinez stiano effettivamente provando ad avere un figlio – d’altronde, saranno fatti loro.

L’influencer prosegue ammonendo il proprio fandom per un eccesso di entusiasmo tale da sfociare in ossessione: “Voglio solo che abbiate un minimo di pazienza. Stiamo un po’ più calmi, eh, altrimenti vado via per sempre”. Dopo gli hashtag, i commenti e i video delle ultime ore, Helena racconta di aver “pensato anche di cancellare tutto, di sparire”. Agli affezionati follower dice: “Non può essere così. Io vi voglio bene però dovete stare sereni. Vi adoro per come siete, però quando andate oltre, devo parlarne perché non voglio che pensiate male”.