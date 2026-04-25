Helena Prestes e Javier Martinez ripartono da Lecco: la nuova vita degli Helevier

Helena Prestes e Javier Martinez scelgono Lecco per ricominciare insieme. Tra scatoloni, nuovi progetti e momenti romantici, la coppia guarda avanti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Helena Prestes

Una nuova città, una nuova casa e la voglia di voltare pagina. Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi vissuti in Umbria, nel cuore verde d’Italia, per iniziare un capitolo diverso della loro storia. E questa volta il palcoscenico è Lecco, una scelta che segna un cambiamento importante, non solo geografico. Il romanticismo, però, rimane intatto, anzi schizza alle stelle e i due sono più affiatati che mai.

Trasloco completato per Helena Prestes e Javier Martinez

Le prime avvisaglie erano arrivate quasi in sordina, tra una storia social di lui e una valigia pronta di lei. Poi, giorno dopo giorno, il puzzle si è completato e Helena Prestes e Javier Martinez hanno ufficialmente fatto i bagagli e si sono trasferiti a Lecco. Lasciandosi alle spalle la città di Terni e l’amore sconfinato ricevuto in terra umbra.

Il passaggio da Terni non è stato casuale. La stagione sportiva di Javier con la Terni Volley Academy (nel campionato della Serie A3) si è chiusa con qualche amarezza pochi giorni fa e inevitabilmente ha aperto interrogativi sul futuro del pallavolista. Le sue parole, pronunciate a caldo dopo la fine del campionato, lasciavano spazio a riflessioni più ampie: restare nel mondo della pallavolo oppure prendere una strada diversa? Per ora, la risposta sembra essere una pausa, necessaria e utile a rimettere ordine tra priorità personali e professionali.

A far capire che qualcosa stesse cambiando non è stato un annuncio ufficiale della coppia, ma una serie di segnali sparsi. Una storia, un dettaglio, poi immagini sempre più chiare: valigie in giro per casa, oggetti da sistemare, frammenti di quotidianità in trasformazione. È così che gli Helevier hanno accompagnato i follower dentro questo momento di passaggio, tra fatica e curiosità per ciò che verrà. E ora è ufficiale, la nuova vita comincia da Lecco.

Gli Helevier, una coppia sempre più solida

Se c’è una cosa che non sembra vacillare affatto è proprio il legame tra Helena e Javier. Al contrario, questo trasferimento appare come una scelta condivisa, quasi naturale per una coppia che negli ultimi mesi ha consolidato la propria intesa ogni giorno di più.

Nonostante qualche periodo vissuto a distanza, a causa di impegni lavorativi e viaggi – come quello in Brasile di Helena – i due hanno sempre mantenuto un contatto costante, anche con i fan. I social, in questo senso, raccontano una quotidianità fatta di gesti semplici: un selfie in macchina, una carezza, una dedica spontanea e super romantica. Piccoli dettagli che restituiscono l’immagine di un rapporto autentico.

Già in passato, in una puntata di Verissimo, avevano sottolineato a Silvia Toffanin quanto si sentissero “più uniti che mai” e pronti a costruire qualcosa di duraturo. E non è un mistero che tra i loro desideri ci sia anche quello di allargare la famiglia, un’idea che la modella ha raccontato con sincerità, senza nascondere emozioni e timori.

Al magazine Chi Helena Prestes aveva confidato le sue paure ma anche un inaspettato entusiasmo per il futuro: “Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima”. Che il nuovo nido d’amore a Lecco possa essere quello giusto per fare il grande passo?