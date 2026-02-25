Helena Prestes, morto il padre: “Momento delicato, chiedo rispetto”

Il triste annuncio di Helena Prestes che proprio di recente era volata in Brasile per assistere il padre che viveva in uno stato di incuria e indigenza

IPA Helena Prestes

La modella e influencer Helena Prestes ha annunciato con grande commozione sui suoi canali social la scomparsa del padre, Antonio, all’età di 62 anni. “Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore”, ha scritto in una breve storia, accompagnata da una richiesta di rispetto e di spazio in questo momento delicato. La notizia ha immediatamente colpito fan e colleghi, che hanno espresso messaggi di vicinanza e solidarietà.

È morto il padre di Helena Prestes

Antonio, il padre di Helena Prestes, era stato recentemente colpito da un ictus, come raccontato dalla figlia a Verissimo. La perdita del genitore è arrivata in un momento già emotivamente intenso per la modella brasiliana, molto seguita dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e per la sua relazione con Javier Martinez, con cui condivide progetti di vita e futuro.

Nel salotto di Silvia Toffanin, solo qualche settimana fa, la Prestes ha raccontato del suo repentino viaggio in Brasile per assistere il padre, con il quale non sempre ha avuto un rapporto semplice.

“Ha avuto un ictus. Io ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un’amica di mia sorella mi ha girato una foto. Ci sono rimasta malissimo, ero scioccata. Ho iniziato a cercare dove fosse e l’ho trovato”, ha raccontato la 35enne.

Helena Prestes ha sempre avuto un legame difficile con il papà: “È sempre stato un uomo violento”. Ma nonostante questo ha deciso di volare d’urgenza da lui: “Ero combattuta, è stato un viaggio molto difficile. È stato Javier a convincermi ad andare. Mi ha detto: ‘Di papà ce n’è uno solo’. E sono andata da lui in ospedale. Lui entrava e usciva dal coma. Adesso ci sentiamo tramite videochiamate anche se lui dorme quasi sempre”.

La sudamericana ha anche scoperto che il papà viveva in una situazione difficile: “Era diventato un accumulatore seriale. Io e mia sorella abbiamo sgomberato e pulito tutto perché speriamo possa tornare a casa, anche se dovrà essere assistito da un’infermiera”.

Da diversi anni Helena Prestes non ha contatti nemmeno con sua mamma: “Quando ero in Brasile, ho chiesto a sua sorella di avvisarla. Lei non è venuta e non ha scritto. Però mentre pulivamo è venuta la polizia a casa a controllare cosa stessimo facendo. Poi abbiamo saputo che era stata lei a chiamarla”.

Helena Prestes e il supporto di Javier Martinez

Nonostante il dolore per la perdita, Helena continua a guardare al futuro con forza e determinazione. Come sempre, di grande supporto Javier Martinez, conosciuto nella Casa più spiata d’Italia. Un flirt diventato velocemente una storia d’amore importante, con tanti progetti all’orizzonte. Senza dimenticare la vita professionale e la passione per la moda e il supporto dei fan.

“Conviviamo ed è molto divertente. Amo la nostra casa, amo la sensazione di avere un posto dove tornare”, ha detto Helena. E presto potrebbero arrivare matrimonio e figli.

“Speriamo che arrivi tutto. In questo momento ci sono delle cose da sistemare, perché quando si fa un passo così importante bisogna avere una certa stabilità”, ha precisato il pallavolista.