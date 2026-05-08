Mette-Marit di Norvegia, il figlio si lamenta del trattamento in carcere

"Sono isolato e senza contatti sociali": così Marius Borg denuncia in una lettera alla stampa le condizioni della sua detenzione, definendole ingiuste

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IPA Mette-Marit di Norvegia

Il caso che coinvolge Marius Borg continua a scuotere la Norvegia, tra sviluppi giudiziari e un’attenzione mediatica sempre più intensa. Il figlio maggiore della Principessa ereditaria Mette-Marit è attualmente detenuto in attesa di sentenza con accuse pesanti: decine di capi d’imputazione, tra cui anche reati di natura sessuale.

Dal carcere di Oslo, il 28enne ha deciso di affidare a una lettera aperta, pubblicata dal quotidiano norvegese Nettavisen, il proprio punto di vista. Parole dure, in cui denuncia quello che considera un trattamento ingiusto. “Sono isolato e senza contatti sociali”, scrive, lamentando una condizione detentiva che definisce eccessiva rispetto alla sua situazione.

Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Borg, la restrizione sarebbe legata al rischio di recidiva e alla violazione di un’ordinanza restrittiva nei confronti della sua ex fidanzata. Proprio questo elemento avrebbe portato i giudici a negare la possibilità di scontare la custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

“Sono isolato e non ho praticamente alcun contatto sociale con altre persone. Questo perché la procura e il giudice temono che la mia ex fidanzata riceva un messaggio o una chiamata da parte mia. È talmente assurdo e irrazionale che non trovo le parole per esprimere la mia frustrazione”

Il giovane contesta apertamente questa decisione, ritenendola “assurda e irrazionale”. Sostiene che l’isolamento sia stato imposto per evitare qualsiasi contatto, anche telefonico o online, con la persona coinvolta nel procedimento. Una misura che, a suo dire, avrebbe avuto conseguenze significative sulla sua salute mentale, aggravando una situazione già complessa.

Mette-Marit di Norvegia e lo scandalo del figlio Marius Borg

La vicenda giudiziaria di Marius Borg ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sulla popolarità della famiglia reale norvegese. In particolare su Mette-Marit, già provata da una lunga esposizione mediatica negli ultimi anni.

La Principessa, moglie del Principe ereditario Haakon, si trova oggi a gestire una fase delicata sia sul piano personale che istituzionale. Alle difficoltà legate al caso del figlio si aggiungono infatti le conseguenze del suo legame con Jeffrey Epstein e le condizioni di salute, segnate dalla fibrosi polmonare cronica diagnosticata nel 2018.

Nonostante tutto, la Casa Reale ha confermato il suo ritorno sulla scena pubblica in occasione della Festa Nazionale norvegese del 17 maggio. In quella data, Harald V, la Regina Sonja e gli altri membri della famiglia saluteranno la popolazione dal balcone del Palazzo Reale di Oslo, mentre Haakon e Mette-Marit parteciperanno alle celebrazioni dalla residenza di Skaugum.

Un appuntamento simbolico, che segna una presenza istituzionale in un momento particolarmente complesso. La tradizionale parata dei bambini e il saluto alla nazione rappresentano infatti uno dei momenti più importanti per la monarchia norvegese, chiamata a mostrarsi unita nonostante le tensioni.

Nel frattempo, Marius Borg ha espresso anche il desiderio di tenere la propria famiglia lontana dal procedimento, lamentando che il riferimento pubblico alla madre durante le udienze abbia contribuito ad alimentare ulteriormente l’esposizione mediatica.

“Un forte stress mentale, è terribile dover parlare in questo modo di questioni che per la maggior parte delle persone sarebbero molto private”

IPA

Tra impegni futuri e una monarchia sotto pressione

Il contesto resta quindi segnato da una forte pressione, ma la Casa Reale guarda già ai prossimi impegni ufficiali. È stato infatti annunciato che la Mette-Marit tornerà pienamente all’attività pubblica a partire da settembre, quando accompagnerà il marito in una visita istituzionale nella regione dell’Agder, nel sud del Paese.

Un viaggio che assume anche un valore personale, dato il legame della Principessa con quel territorio. La visita toccherà diverse località, con incontri con le comunità locali e momenti dedicati alla promozione del territorio.

Nel frattempo e nonostante l’età che avanza, Re Harald continua a rappresentare la Norvegia anche sul piano internazionale, partecipando insieme alla moglie e al figlio a importanti eventi ufficiali, tra cui celebrazioni di rilievo in ambito europeo.

Il caso di Marius Borg resta al centro dell’attenzione, mentre le istituzioni cercano di mantenere un equilibrio tra trasparenza e tutela della sfera personale.

In questo scenario, le parole scritte dal giovane detenuto rappresentano solo uno degli elementi di una vicenda destinata a proseguire, tra sviluppi giudiziari e inevitabili ripercussioni sull’immagine dei reali.