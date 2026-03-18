Mette-Marit di Norvegia non si presenta all’incontro con Mathilde del Belgio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mette-Marit di Norvegia

Ancora difficoltà per Mette-Marit di Norvegia. La Principessa è sempre più lontana dalla scena pubblica. Dopo le polemiche legate ai suoi presunti contatti con Jeffrey Epstein e il processo al figlio Marius Borg Høiby, la consorte dell’erede al trono Haakon continua a restare defilata.

Era atteso un suo ritorno in occasione della visita di Stato del Re Filippo e della Regina Mathilde del Belgio, prevista per il 24 marzo. Un appuntamento simbolico per riaffermare compattezza e stabilità della monarchia norvegese. Ma così non sarà: Mette-Marit non prenderà parte al programma ufficiale.

Perché Mette-Marit di Norvegia non incontrerà Mathilde del Belgio

Mette-Marit di Norvegia non incontrerà Mathilde del Belgio a causa delle sue condizioni di salute, sempre più critiche. La sua presenza era vista come un’occasione fondamentale per proiettare un’immagine di stabilità e unità all’interno della famiglia reale norvegese, soprattutto dopo le ultime settimane segnate dalle polemiche. Ma la salute ha prevalso su tutto.

A spiegare l’assenza è stata la Corte reale norvegese tramite la responsabile della comunicazione, Guri Varpe: “Le condizioni di salute della Principessa ereditaria sono peggiorate“. Una situazione già nota da anni, dopo la diagnosi di fibrosi polmonare ricevuta nel 2018.

La malattia ha più volte costretto Mette-Marit a ridurre gli impegni pubblici e a cancellare eventi ufficiali. Tanto che qualche mese fa la Casa reale ha anche annunciato i preparativi per un possibile trapianto di polmoni, segno di un quadro clinico sempre più delicato. “È stato un lungo percorso mentale”, aveva raccontato la stessa Principessa in un’intervista di qualche tempo fa, descrivendo le difficoltà affrontate.

Il periodo complesso di Mette-Marit di Norvegia

Questo episodio si inserisce in un quadro già particolarmente delicato per la Principessa ereditaria Mette-Marit, aggravato dalle vicende giudiziarie del figlio Marius Borg Høiby. Senza dimenticare la fitta corrispondenza con Jeffrey Epstein che hanno profondamente imbarazzato la madre dell’erede al trono e tutta la corte norvegese. La coincidenza temporale di questi eventi ha contribuito ad alimentare la percezione di una crisi che investe direttamente la figura della 52enne.

Sul piano istituzionale, la sua prolungata assenza pesa in modo significativo. Dal 2001, anno del matrimonio con Haakon e dell’ingresso ufficiale nella famiglia reale, Mette-Marit ha sempre mantenuto una presenza costante negli impegni pubblici, con rare eccezioni. Secondo un’analisi dell’emittente NRK, le sue assenze alle visite di Stato sono state sporadiche, elemento che rende ancora più evidente l’eccezionalità della situazione attuale.

L’ultimo appuntamento ufficiale risale al 28 gennaio, durante una visita a Fredrikstad. Da allora, nessuna apparizione pubblica e un’agenda, al momento, priva di impegni futuri: un vuoto che alimenta interrogativi sul suo ruolo nel breve periodo. Non a caso qualcuno ha parlato addirittura di imminente divorzio con Haakon.

In questo contesto, la visita di Stato dei sovrani del Belgio assume un valore che va oltre il piano diplomatico. L’appuntamento arriva infatti in un momento particolarmente sensibile per la monarchia norvegese, a pochi giorni dalla conclusione del processo a carico di Marius Borg Høiby presso il Tribunale distrettuale di Oslo. Le conclusioni dell’accusa, attese nei prossimi giorni, potrebbero aggiungere nuovi elementi a una faccenda già assai complessa.