Mette-Marit di Norvegia riappare in pubblico con la spilla della zia che l’odiava

Mette-Marit di Norvegia è tornata in pubblico dopo quasi due mesi di assenza e lo ha fatto indossando un gioiello di Ragnhild, la zia di Haakon che non la voleva sul trono

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mette-Marit e Haakon di Norvegia

Ritorno in pubblico, a sorpresa, della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Il Palazzo Reale di Oslo ha modificato il programma ufficiale della visita di Stato dei sovrani del Belgio per includere la 52enne nella prima udienza dopo la cerimonia di benvenuto. Una presenza che segna la fine di una pausa durata circa otto settimane, seguite a un periodo complesso per la famiglia reale norvegese.

La Principessa è tornata al fianco del marito, il Principe Haakon di Norvegia, in un momento delicato anche dal punto di vista mediatico, dopo le vicende che hanno coinvolto il figlio Marius Borg. Ma a colpire osservatori e analisti è stato anche un dettaglio simbolico: il gioiello scelto per l’occasione.

Il significato della spilla di Mette-Marit di Norvegia

Nelle immagini dell’evento, Mette-Marit appare accanto al marito Haakon, che le tiene la mano in un gesto di sostegno. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione, soprattutto dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto la Principessa.

Negli ultimi giorni qualcuno aveva parlato anche di divorzio, ma il comportamento dell’erede al trono sembra indicare il contrario. Lo stesso Haakon, in un’intervista recente rilasciata alla tv norvegese NRK, ha definito il loro matrimonio un legame fondato sulla promessa di restare uniti “nella buona e nella cattiva sorte”.

IPA

Oltre al gesto tra i due coniugi, a colpire è stata anche la scelta del gioiello indossato da Mette-Marit per questa ricomparsa pubblica. La Principessa ha scelto una spilla in diamanti e oro bianco con una perla pendente, appartenuta a Ragnhild, sorella di Re Harald e zia paterna di Haakon.

Il gioiello era tra i preferiti di Ragnhild. Che in passato non ha esitato ad esprimere pubblicamente il proprio dissenso nei confronti delle scelte dinastiche del fratello, in particolare riguardo ai matrimoni dei nipoti.

Nel 2004, in un’intervista televisiva, Ragnhild pronunciò parole destinate a lasciare il segno. Criticò apertamente sia il matrimonio della Principessa Märtha Louise sia quello di Haakon con Mette-Marit, arrivando a dichiarare di non augurarsi che quest’ultima diventasse regina.

Un giudizio netto, che si inseriva in una visione più tradizionale della monarchia. Ragnhild, cresciuta in un contesto segnato dalla Seconda guerra mondiale e dall’esilio, aveva un’idea rigorosa del ruolo reale e delle regole che lo accompagnano.

Getty Images

Nella stessa occasione, la Principessa espresse anche preoccupazioni sul futuro di Marius Borg, il figlio nato da una precedente relazione di Mette-Marit, prevedendo possibili difficoltà legate alla sua posizione all’interno della famiglia reale. Parole che negli ultimi mesi sono tornate alla ribalta, alla luce delle vicende che hanno coinvolto lil ragazzo.

Chi era la Principessa Ragnhild di Norvegia

La figura di Ragnhild resta legata a una storia personale non convenzionale. La sua vita prese però una direzione diversa quando si innamorò di Erling Lorentzen, un uomo considerato inadatto per una Principessa.

Nonostante le resistenze, i due si sposarono e si trasferirono in Brasile, dove costruirono una vita lontana dagli obblighi di corte. Ebbero tre figli, scegliendo una dimensione privata piuttosto che istituzionale.

Getty Images

Ragnhild morì nel 2012 a Rio de Janeiro. La sua figura, a lungo rimasta ai margini, è tornata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi, anche alla luce delle tensioni che attraversano la monarchia norvegese.

In un momento particolarmente delicato, ogni dettaglio conta, e la scelta di questo gioiello sembra andare oltre l’estetica per diventare una dichiarazione di forte impatto.

Tra incertezza sulla sua salute e pressione mediatica, Mette-Marit torna così alla ribalta valutando attentamente ogni passo e ogni messaggio.