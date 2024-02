Fonte: IPA Floriana Secondi

Floriana Secondi è la simpatica e verace vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, diventata famosa per il suo linguaggio popolare e per la sua assoluta mancanza di filtri. L’ex gieffina, dopo la vittoria al reality, non si è mai allontanata dal piccolo schermo, tanto da partecipare all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi, l’avventura al Grande Fratello

Nata a Roma il 5 maggio 1977, l’ex gieffina ha un’infanzia molto difficile, dovuta soprattutto alla separazione dei genitori. A causa dei problemi di tossicodipendenza della madre, Floriana viene mandata in collegio dalle suore. Ospite nella trasmissione Storie Italiane nell’aprile 2019 ha parlato della sua giovinezza, tra case famiglia e collegi, per i gravi problemi di salute. L’ex gieffina ha dichiarato di non sentire la mancanza della madre: “Non mi manca, perché quando non lo hai mai vissuto non sai cosa si prova”.

Ospite da Francesca Fagnani a Belve nella puntata di giovedì 3 novembre 2022, la Secondi ha spiegato molte delle difficoltà contro cui si è dovuta scontrare durante l’infanzia. “Sia mia mamma che mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso”.

Per mantenersi svolge i lavori più disparati, tra cui la cameriera nei ristoranti e l’animatrice nei villaggi turistici. Nel 2003, all’improvviso, la realizzazione di un sogno: Floriana entra nel cast del Grande Fratello 3, facendosi notare subito per il suo modo di fare schietto e senza fronzoli. All’interno della Casa, la Secondi tenta di conquistare, a modo suo, il bello della casa, quel Luca Argentero che diventerà uno degli attori più bravi e promettenti della sua generazione. Floriana piace al pubblico e porta a casa la vittoria di quell’edizione del reality show, riscattando una vita fino ad allora poco rosea.

Floriana Secondi, la carriera in tv

Grazie alla vittoria al Grande Fratello, Floriana comincia a ritagliarsi un suo piccolo spazio sul piccolo schermo: viene invitata in tutte le trasmissioni Mediaset e nel 2004 partecipa a un altro reality, La Fattoria. Oggi, Floriana è una donna matura e consapevole: dal 2013 gestisce un locale a Milano Marittima, lo Stork. “Sono umile: penso di avere ancora tanto da imparare nella vita”, ha ammesso.

Floriana Secondi, la partecipazione all’Isola dei Famosi 2022

Floriana Secondi è stata tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, il reality più difficile della tv. L’edizione del 2022 l’ha vista tra i protagonisti: da anni del resto si inseguivano voci più o meno accreditate sulla sua possibile partecipazione, ed è stata infine accontentata. Entrata negli annali per il modo di fare diretto e ruspante, indubbiamente ha mostrato ancora una volta la sua spontaneità in televisione.

La vita privata

Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini, che è il padre del suo unico figlio, Domiziano. Dopo la fine del matrimonio, l’ex gieffina ha avuto una burrascosa relazione, durata circa quattro anni, con l’imprenditore Daniele Pompili. Con Daniele, Floriana stava per avere un altro figlio, ma purtroppo non è riuscita a portare a termine la gravidanza. La coppia sembra essersi ritrovata negli ultimi mesi del 2017, nonostante il fidanzamento si fosse concluso nel 2014.

Nel 2015, in seguito alla rottura del fidanzamento con Pompili, la vulcanica Floriana ha intrapreso una relazione con il cantante e ballerino egiziano Khaled Shaban, di dieci anni più giovane.

Da qualche anno la Secondi è serena accanto al compagno Angelo, architetto lontano dal mondo dello spettacolo. “Sono molto innamorata anche se lui dice che non mi ama. È molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”. Nel 2023 un lutto l’ha colpita: il cugino e chef Manuel Costa, assassinato a 41 anni. Profondamente legata a lui, l’evento l’ha molto scossa.