Fonte: IPA Margherita Zanatta

Il Grande Fratello ha assoluto bisogno di registrare ottimi numeri. Se è vero che il cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi è stato ben eseguito da Alfonso Signorini e dall’intera produzione, al netto di qualche sbavatura, non sembra però essere stata trovata la giusta quadra con il pubblico.

Il programma ha i suoi anni e si sentono tutti e la guida, per quanto non in discussione, non sembra avere lo stesso appeal di un tempo sui fan. Servirebbe un cambio di registro, una scintilla, e invece pare si sia intenzionati a scavare nel passato. Il vecchio che torna di moda, mescolato con altri Vip e Nip mai entrati prima nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello, vecchie glorie

Il Grande Fratello non si ferma, nonostante tutto. Alfonso Signorini prosegue per la sua strada, certo della fiducia di Pier Silvio Berlusconi. Ciò non vuol dire, però, che tutto vada per il verso giusto. Occorre dare una scossa all’amatissimo reality show, che Mediaset non può permettersi di perdere (per questo motivo non va in ferie, considerando come sia una produzione esterna che rischia di finire al migliore offerente).

Come nel caso de L’Isola dei Famosi, si è raggiunta una fase di stallo tremenda. Se per il reality in Hondurars si valuta, pare, un cambio di conduzione, con Elenoire Casalegno già in cima alle preferenze del pubblico, in questo studio Mediaset nulla cambia. Addirittura il GF torna a riciclarsi. Come già accaduto in passato, infatti, la produzione si volta e scava alle proprie spalle, in cerca di personaggi risultati amatissimi.

Si spera che il loro ritorno possa far scattare una qualche scintilla. Ad oggi in cima alla lista ci sarebbe Margherita Zanatta. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Margherita Zanatta al GF

Il Grande Fratello farà ritorno su Canale 5 a partire da settembre 2024. Come al solito, ormai, la pausa tra un’edizione e l’altra non è poi molta. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, all’interno della spiatissima casa potrebbero esserci anche degli inquilini. L’esperta di gossip ha fornito qualche dettaglio.

“Alcuni ex gieffini del vecchio Grande Fratello Vip sono stati chiamati per la prossima edizione. Margherita Zanatta è in lizza per il prossimo GF”. Una notizia che, per ora, non trova conferme in comunicati di rete o post social di Alfonso Signorini. Sarebbe un gradito ritorno, stando alcuni commenti social. Si tratterebbe però, a dire il vero, di una sorpresa. Il motivo è da rintracciare in dichiarazioni passate della donna.

Nel 2016 la Zanatta aveva infatti spiegato d’aver rifiutato l’opportunità di varcare nuovamente la porta rossa. Intervistata da Il Vicolo delle News, aveva detto: “Lo rifarei se potessimo ritornare indietro al 2010, adesso no. È un’esperienza unica e irripetibile, ma bella nella sua originalità. È interessante farla una sola volta. L’anno successivo mi chiesero di rientrare, mi chiamarono a ridosso di Natale. Ho valutato la proposta per 2 secondo e rifiutato, perché avrebbe perso di spontaneità”.

Sono trascorsi quasi 10 anni da queste parole e molte cose sono cambiate da allora. Il suo timore era quello di non riuscire a essere naturale in un’edizione 2.0 al via subito dopo la precedente. Ora però è una persona cambiata e, chi sa, 14 anni dopo quel suo primo ingresso, potrebbe lasciarsi convincere dal brivido dell’ignoto e, perché no, dalla proposta economica.